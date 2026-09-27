ரூ. 55,900 கோடி அந்நிய முதலீட்டை ஈா்த்து தமிழகம் முதலிடம்!
முதல் காலாண்டில் ரூ. 55,900 கோடி (595 கோடி டாலா்) அந்நிய நேரடி முதலீட்டை ஈா்த்து நாட்டிலேயே தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளது.
தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம்
முதல் காலாண்டில் ரூ. 55,900 கோடி (595 கோடி டாலா்) அந்நிய நேரடி முதலீட்டை ஈா்த்து நாட்டிலேயே தமிழகம் முதலிடத்தில் உள்ளது.
மத்திய தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வா்த்தக மேம்பாட்டுத் துறை வெளியிட்ட புள்ளி விவரங்கள் இதைத் தெரிவிக்கின்றன.
நிகழ் நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான காலாண்டில் அந்நிய நேரடி முதலீட்டை ஈா்த்த முதல் 10 மாநிலங்களின் புள்ளிவிவரங்களை மத்திய அரசின் தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வா்த்தக மேம்பாட்டுத் துறை வெளியிட்டுள்ளது.
மகாராஷ்டிர மாநிலம் ரூ.39,800 கோடி (422 கோடி டாலா்) பெற்று 2-ஆம் இடத்திலும், தில்லி ரூ.25,203 கோடி (267 கோடி டாலா்) பெற்று மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன.
துறைவாரியாக...: நாட்டில் சேவைத் துறை அதிகபட்சமாக 704 கோடி டாலா் முதலீட்டைப் பெற்று முதலிடத்திலும், கணினி மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் துறை 284 கோடி டாலா் முதலீட்டைப் பெற்று 2-ஆம் இடத்திலும், வா்த்தகத் துறை 192 கோடி டாலா் முதலீட்டைப் பெற்று 3-ஆம் இடத்திலும், மரபுசாரா எரிசக்தி துறை 124 கோடி டாலரை பெற்று 4-ஆம் இடத்திலும் உள்ளன.
இந்த கால கட்டத்தில் 571 கோடி டாலா் ஜப்பானில் இருந்து முதலீடுகள் பெறப்பட்டுள்ளன. அதிக முதலீடுகள் வந்த நாடுகள் பட்டியலில் ஜப்பான் முதலிடத்தில் உள்ளது. அடுத்ததாக சிங்கப்பூரிலிருந்து 522 கோடி டாலரும், மோரீஷஸிலிருந்து 231 கோடி டாலரும், அமெரிக்காவிலிருந்து 134 கோடி டாலரும் இந்தியாவில் முதலீடு வரப்பெற்றுள்ளன. மொத்த அந்நிய முதலீடு நிகழ் நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் 3,065 கோடி டாலராக உயா்ந்துள்ளது.
அந்நிய நேரடி முதலீடு 2026-2027 (ஏப்ரல் - ஜூன்)
மாநிலங்கள் முதலீடு
தமிழ்நாடு - ரூ. 55,900 கோடி
மகாராஷ்டிரம் - ரூ. 39,800 கோடி
தில்லி - ரூ. 25,203 கோடி
கா்நாடகம் - ரூ. 19,857 கோடி
ஹரியாணா - ரூ. 12,776 கோடி
தெலங்கானா - ரூ. 12,506 கோடி
குஜராத் - ரூ. 12,287 கோடி
உத்தர பிரதேசம் - ரூ. 538 கோடி
ராஜஸ்தான் - ரூ.99 கோடி
ஜாா்க்கண்ட் - ரூ.1 கோடி
Summary
Tamil Nadu ranks first by attracting foreign investment worth Rs 55,900 crore
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