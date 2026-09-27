திமுகவைவிட 10 மடங்கு குறைவாக செலவு செய்து ஆட்சியைப் பிடித்த தவெக!
திமுகவைவிட 10 மடங்கு குறைவாக செலவு செய்து தவெக ஆட்சியைப் பிடித்தது பற்றி...
முதல்வர் ஜோசப் விஜய் - (கோப்புப் படம்)
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுகவைவிட 10 மடங்கு குறைவாக தோ்தல் செலவு செய்து தவெக ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது தெரிய வந்துள்ளது.
தமிழகம், புதுச்சேரி, கேரளம், அஸ்ஸாம், மேற்கு வங்கம் ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் கடந்த மாா்ச் 16-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு மே 4-ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. தோ்தல் அறிவிக்கப்பட்ட நாள்முதல் முடியும் வரையில் செலிவிடப்பட்ட தொகையை கட்சிகள் தோ்தல் ஆணையத்தில் சமா்ப்பித்துள்ளது.
ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் அதிகபட்சமாக ரூ.40 லட்சம் வரை செலவிட தோ்தல் ஆணையம் அனுமதி அளிக்கிறது. இந்த நிலையில், கட்சிகள் செலவிட்டதாக சமா்ப்பித்த தொகையை தோ்தல் ஆணையம் இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், திமுக ரூ.197.84 கோடியும், அதிமுக ரூ.112.39 கோடியும், நாம் தமிழா் கட்சி ரூ.1.37 கோடியும், பாஜக ரூ.51.56 கோடியும், காங்கிரஸ் ரூ. 7 கோடியும், தவெக ரூ.19.8 கோடியும் செலவிட்டுள்ளது.
ஆட்சியைப் பிடித்த தவெக, திமுக செலவு செய்ததைவிட 10-இல் ஒரு பங்கை மட்டுமே செலவு செய்து ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது.
விஜய்யின் விமான பயணச் செலவுக்காக ரூ.3.54 கோடியும், விளம்பரச் செலவுகள் ரூ.6.34 கோடியும், விஜய் போட்டியிட்ட பெரம்பூா், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய 2 தொகுதிகளில் மட்டும் ரூ.40 லட்சம் செலவிடப்பட்டுள்ளதாக தவெக தெரிவித்துள்ளது.
Summary
TVK captured power by spending ten times less than the DMK!
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