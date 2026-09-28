ஞானேஷ்குமார் பதவி விலகக் கோரி சேலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்!
சேலம் கோட்டை மைதானத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் குழு சார்பில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம் பற்றி..
காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் - video crop
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலகக் கோரி சேலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மத்திய பாஜக அரசுக்குச் சாதகமாக, எஸ்ஐஆர் என்ற போர்வையில் ஜனநாயகத்தை, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் படுகொலை செய்துவிட்டதாகக் குற்றம் சாட்டி, அவர் பதவி விலக வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் குழு சார்பில் சேலம் கோட்டை மைதானத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
மாநகர் மாவட்ட தலைவர் சாரதா தேவி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்துகொண்டு தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி மற்றும் மத்திய அரசுக்கு எதிராகக் கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.
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