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9 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்!

புதுச்சேரி, காரைக்கால் உள்ளிட்ட 9 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.

புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம் - கோப்புப்படம்.

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வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலத்தின் காரணமாக புதுச்சேரி, காரைக்கால் உள்பட 9 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டுகள் ஏற்றப்பட்டுள்ளன.

வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலத்தின் காரணமாகத் தமிழகத்தின் கடலோரப்பகுதிகளில் வானிலை மாற்றங்கள் ஏற்படத் தொடங்கியுள்ளன. இதன் எதிரொலியாக புதுச்சேரி, காரைக்கால், பாம்பன், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட 9 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டுகள் ஏற்றப்பட்டுள்ளது.

கடலில் நிலவும் வானிலை மாற்றங்களைக் கருத்தில் கொண்டு துறைமுகங்களுக்கு வரும் கப்பல்கள் மற்றும் மீன்பிடி நடவடிக்கைகளுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இதனிடையே, தமிழகத்தில் இன்று 5 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

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