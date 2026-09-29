சென்னையில் மாணவர்களுடன் ராகுல் உரையாடல்! பங்கேற்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
சென்னையில் ராகுலின் கலந்துரையாடலில் பங்கேற்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
புணேவில் நடைபெற்ற மாணவர்கள் குரல் நிகழ்வில் ராகுல் காந்தி - ANI
சென்னையில் மாணவர்களுடன் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி உரையாடும் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி, 'மாணவர்கள் குரல்' என்ற தலைப்பில் ஒவ்வொரு மாநிலமாகச் சென்று மாணவர்களைச் சந்தித்து கலந்துரையாடி வருகிறார். இந்திய கல்வி அமைப்பில் மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்னைகளுக்கு ஆதரவுக் குரல் கொடுக்கும் வகையில் ராகுல், இந்த சந்திப்பை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
அந்த வகையில் சென்னையிலும் ஒரு மாணவர்கள் சந்திப்பை மேற்கொள்ள தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
அதன்படி வருகிற அக். 10 ஆம் தேதி மாலை 4 மணிக்கு சென்னை தீவுத்திடலில் நடைபெறும் மாணவர்களின் குரல் நிகழ்ச்சியில் ராகுல் காந்தி பங்கேற்கவுள்ளார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் பங்கேற்கலாம் என்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், ராகுல் காந்தியுடனான மாணவர்கள் குரல் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள விரும்புவோர் முன்பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
https://rahulgandhi.in/chhatron-ki-goonj இந்த லிங்கில் சென்று தகவல்களை பதிவிட்டு முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதல்வர் விஜய்யைச் சந்திப்பாரா?
தமிழகத்தில் தேர்தலுக்குப் பிறகு, தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் உள்ள நிலையில், சமீபமாக யார் பிரதமர் வேட்பாளர்? என்று இரு கட்சிகளுக்கு இடையே கருத்து மோதல் நிலவி வருகிறது. ராகுல் காந்திதான் பிரதமர் வேட்பாளர் என்று காங்கிரஸ் கட்சியினர் கூற, தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு பிரதமர் வேண்டும் என்று தவெகவினர் கூறி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, ராகுல் காந்தி சென்னை வரவுள்ள நிலையில் தமிழக முதல்வர் விஜய்யைச் சந்திப்பாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
முன்னதாக தவெக அரசு பதவியேற்பு விழாவில் ராகுல் காந்தி கலந்துகொண்டார், பதவியேற்ற பிறகு கடந்த ஜூன் மாதம் முதல்வர் விஜய் தில்லி சென்றபோது, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தியைச் சந்தித்தார்.
அதன்பின்னர், காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் பயிற்சி கூட்டத்தில் பங்கேற ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி சென்னைக்கு வந்த ராகுல் காந்தி, முதல்வர் விஜய்யை சந்திக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Rahul to interact with students in Chennai! What do you need to do to participate?
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