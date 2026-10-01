சமூகநீதி விடுதிகளில் மாட்டிறைச்சி விவகாரம்: தேவையின்றி ஹிந்து அமைப்புகள் போராட்டம்- அமைச்சா் வன்னி அரசு
சமூகநீதி விடுதிகளில் மாட்டிறைச்சி வழங்குவது குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்ட பிறகே முடிவெடுக்கப்படும் என்றும், இந்த விவகாரத்தில் ஹிந்து அமைப்புகள் தேவையின்றி போராட்டங்கள் நடத்தி வருவதாகவும் சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு தெரிவித்தாா்.
வன்னி அரசு - fb / vanni arasu
சமூகநீதி விடுதிகளில் மாட்டிறைச்சி வழங்குவது குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்ட பிறகே முடிவெடுக்கப்படும் என்றும், இந்த விவகாரத்தில் ஹிந்து அமைப்புகள் தேவையின்றி போராட்டங்கள் நடத்தி வருவதாகவும் சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு தெரிவித்தாா்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் பாலினம் மற்றும் கொள்கை ஆய்வகம் மற்றும் பெண்கள் பாதுகாப்புப் பாலின நீதி கூட்டியக்கம் அமைப்பு சாா்பில் பெண்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் பாலின நீதி மாநாடு சென்னை ரிப்பன் கட்டட வளாகத்தில் உள்ள அம்மா மாளிகைக் கூட்டரங்கில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், சமூகநீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்துகொண்டு மாநாட்டை தொடங்கிவைத்தாா். மாநாட்டைத் தொடா்ந்து, அமைச்சா் வன்னி அரசு செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
தமிழக அரசின் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம், அந்தக் குடும்பத்தை பொருளாதார ரீதியாக மேம்படுத்தும் திட்டம். பல்வேறு ஏழை குடும்பங்கள் இதன்மூலம் பயனடைவாா்கள். ஆகையால், இது பிற்போக்கான திட்டம் என்ற திமுகவின் விமா்சனங்களை ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது.
விடுதிகளில் மாட்டிறைச்சி: சமூகநீதி மாணவா் விடுதிகளில் மாட்டிறைச்சி வழங்க வேண்டும் என மாணவா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா். இதுகுறித்து உரிய ஆலோசனைகள் மேற்கொண்டு, மாணவா்களின் நலன் கருதி முடிவெடுக்கப்படும். இந்த விவகாரத்தில் ஹிந்து அமைப்புகள் தேவையின்றி போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றன. அதேபோல், அரசு விடுதிகளில் உணவு விநியோகம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளில் குறைகள் உள்ளன. அதை மறுக்கவில்லை. அவற்றைச் சரிசெய்ய தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம் என்றாா்.
நிகழ்வில், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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