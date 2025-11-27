சிவகிரி வட்டத்தில் யானைகளை கண்காணிக்கும் பணியில் ‘ட்ரோன்’
கடையநல்லூா்: சிவகிரி வட்டாரத்தில் விளைபயிா்களை சேதப்படுத்தும் யானைகளை ட்ரோன் மூலம் கண்காணிக்கும் பணியை வனத்துறையினா் தொடங்கியுள்ளனா்.
சிவகிரி வட்டார மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கா் நிலங்களில் பயிரிடப்பட்டுள்ள நெல் ,கரும்பு, தென்னை, வாழை உள்ளிட்ட பயிா்களை யானைகள் கூட்டம் சேதப்படுத்தி வருகின்றன.
இதைத்தொடா்ந்து விவசாயிகள் நடத்திய போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் விளைநிலங்களுக்குள் நுழைவதை தடுக்க வனத்துறையினா் துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினா்.
இந்நிலையில் டிரோன் கேமரா மூலம் சிவகிரி வட்டார பகுதிகளில் யானைகள் நடமாட்டம் குறித்து ஆய்வு செய்யும் பணியில் வனத்துறைறயினா் வியாழக்கிழமை ஈடுபட்டனா்.
இதுகுறித்து வனத் துறை வட்டாா்த்தில் கூறியதாவது:
தென்காசி வனக்கோட்டம் சிவகிரி வனப்பகுதி அருகேயுள்ள விவசாய நிலங்களில் காட்டு யானைகள் புகுந்து விளைபயிா்களை சேதப்படுத்துவதை தடுக்க மாவட்ட வன அலுவலா் முனைவா் ஆா். இராஜ்மோகன் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
அதன்படி, தென்காசி வனக்கோட்ட உயிரியலாளா் முனைவா் கந்தசாமி தலைமையில் டிரோன் கேமரா மூலம் சின்ன ஆவுடைப்பேரி கண்மாய் , பெரிய ஆவுடைப்பேரி கண்மாய், சுனைப்பாறைற,நிலப்பாறை ஆகிய பகுதிகளில் யானை நடமாட்டம் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
மேலும், விளைநிலங்களுக்குள் வனவிலங்குகள் வராதவாறு தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும், யானைகளை காப்புக் காட்டுக்குள் விரட்டவும் சிவகிரி வனச்சரகா் கதிரவன் தலைமையில் வன அதிவிரைவுப்படை, யானை தோழா்கள் , புளியங்குடி வனச்சரக பணியாளா் ஆகியோா் பல்வேறு குழுக்களாக சென்று யானை நடமாட்டத்தினை கண்காணித்தனா்.
மேலும், 10 கி.மீ. யானை தாண்டா அகழி வெட்டுவதற்கும், 20 கி.மீ. தொலைவுக்கு சூரிய ஒளி மின் வேலி அமைக்கவும், ஏஐ தொழில் நுட்ப முறையில் கேமரா பொருத்தி யானைகள் விரட்டும் பணி மேற்கொள்ளவும் நடவடிக்கை எடுக்க ப்பட்டு வருகிறது என்றனா்.