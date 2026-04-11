Dinamani
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக அபின் தினேஷ் மோதக் பொறுப்பேற்பு!சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அருண் மாற்றம்! சென்னையில் வாக்காளர் தகவல் சீட்டு வழங்கும் பணி! ஏப்.12ஆம் தேதி முதல்!சென்னையில் ஐபிஎல்: மெட்ரோ ரயிலில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்!பச்சைத் துண்டுப் போட்டு பச்சை துரோகம் செய்தவர் பழனிசாமி: முதல்வர் ஸ்டாலின்அஸ்ஸாம் தேர்தல்! ஏப்.11-ல் மறு வாக்குப் பதிவு!மதுரா: யமுனையில் சுற்றுலாப் படகு கவிழ்ந்ததில் 10 பேர் பலி பொறியியல் கல்வியில் இரண்டு படிப்புகளுக்குக் கூடுதல் மவுசு! ஏன்?தமிழ்நாடு மகிளா காங்கிரஸ் தலைவர் விலகல்!
/
தென்காசி

கடையநல்லூரில் தவெக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

கடையநல்லூரில் வாக்கு சேகரித்த தவெக வேட்பாளா் அப்துல் ஜலீல்.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 1:02 am

Syndication

தென்காசி மாவட்டம், கடையநல்லூா் தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் அப்துல் ஜலீல் கடையநல்லூா் பகுதியில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

கடையநல்லூா் கடை வீதிப் பகுதிக்கு வந்த வேட்பாளரை அப்பகுதியினா் வரவேற்றனா். அங்கிருந்தவா்களிடம் அவா் வாக்கு சேகரித்து பேசியது:

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவா் விஜய் பேசும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அனைவரும் கவனித்து வருகின்றனா். விஜய்க்கு கூடும் கூட்டத்தைப் பாா்த்து அரசியல் கட்சிகள் பிரமித்துப் போயுள்ளன. மாற்றம் வேண்டும் என விரும்பும் மக்கள் விஜய்யை ஆதரித்து வருகின்றனா். அனைத்து தரப்பினரும் விரும்பும் தலைவராக விஜய் உள்ளாா். எனவே, நிச்சயம் தமிழக அரசியலில் மாற்றம் நிகழும் என்றாா் அவா்.

தென்காசி மாவட்டச் செயலா் நியாஸ், இணைச் செயலா் குமரன் முத்தையா, நகரச் செயலா் பாலமுருகன் உள்ளிட்ட கட்சி நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

கடையநல்லூரில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

கடையநல்லூரில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

கடையநல்லூா் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

கடையநல்லூா் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

ஒசூா் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் மாற்றம்

ஒசூா் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் மாற்றம்

கடையநல்லூா் தொகுதி தமிழக வெற்றி கழக வேட்பாளா்

கடையநல்லூா் தொகுதி தமிழக வெற்றி கழக வேட்பாளா்

வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
வீடியோக்கள்

தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
வீடியோக்கள்

LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026