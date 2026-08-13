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தென்காசி

தாம்பரம் - செங்கோட்டை அதிவிரைவு ரயிலை தினசரி இயக்க பாஜக கோரிக்கை

தாம்பரம் - செங்கோட்டை அதிவிரைவு ரயிலை தினசரி இயக்க வேண்டும் என தென்காசி மாவட்ட பாஜக தலைவா் ஆனந்தன் அய்யாசாமி, மத்திய அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவிடம் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளாா்.

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மத்திய அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவிடம் மனு அளித்த தென்காசி மாவட்ட பாஜக தலைவா் ஆனந்தன்அய்யாசாமி.

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 3:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தாம்பரம் - செங்கோட்டை அதிவிரைவு ரயிலை தினசரி இயக்க வேண்டும் என தென்காசி மாவட்ட பாஜக தலைவா் ஆனந்தன் அய்யாசாமி, மத்திய அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவிடம் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளாா்.

மனு விவரம்: தாம்பரம் - செங்கோட்டை அதிவிரைவு ரயிலை (20683/20684 ) தினசரி இயக்க வேண்டும். எா்ணாகுளம் - வேளாங்கண்ணி, மேட்டுப்பாளையம் - திருநெல்வேலி ரயில்களுக்கு பாம்புக்கோவில் சந்தையில் கூடுதல் நிறுத்தம் அனுமதிக்க வேண்டும். கரிவலம்வந்தநல்லூா், சோழபுரம் ரயில் நிலையங்களை விரைவில் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவர வேண்டும்.

தென்காசி வழியாக திருநெல்வேலி - பெங்களூருவுக்கு வாரம் இருமுறை ரயில் சேவையை தொடங்க வேண்டும். மைசூரு - தூத்துக்குடி ரயிலை நாமக்கல் வழியாக இயக்கி, மதுரை - செங்கோட்டை பயணிகள் ரயிலுடன் இணைப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும். மேட்டுப்பாளையம் - திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயிலை நிரந்தரமாக்க வேண்டும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், பாஜகவின் கோரிக்கையை ஏற்று தாம்பரம் - கொல்லம் விரைவு ரயிலுக்கு பாம்புக்கோவில் சந்தையில் நிறுத்தம் வழங்கியதற்காக மத்திய அமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்தாா்.

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