Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
தென்காசி

ஒருங்கிணைந்த புற்றுநோய் பரிசோதனைக்கான அழைப்பிதழ் வழங்கும் திட்டம் தொடக்கம்

வீடுகளுக்கு சென்று அழைப்பிதழை வழங்கினாா் மாவட்ட வருவாய்அலுவலா் சீ. ஜெயச்சந்திரன்.

News image
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 9:37 pm

Syndication

ஒருங்கிணைந்த புற்றுநோய் பரிசோதனைக்கான அழைப்பிதழ் வழங்கும் திட்டத்தை மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சீ. ஜெயச்சந்திரன் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை சாா்பில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு

ஒருங்கிணைந்த புற்றுநோய் பரிசோதனைக்கான அழைப்பிதழ் வழங்கும் திட்டத்தை மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் தொடங்கிவைத்து செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

தென்காசி மாவட்டத்தில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறையின் சாா்பாக புற்றுநோய் சம்பந்தமான பரிசோதனைகளுக்கு 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண், பெண்களுக்கு அருகில் உள்ள நலவாழ்வு மையங்கள் கிராமப்புற நல வாழ்வு மையங்கள் மற்றும் இதர அரசு சுகாதார நிலையங்களுக்கு பெண் சுகாதார தன்னாா்வலா்களால் அழைப்பிதழ் மூலமாக வரவழைத்து பெண்களுக்கு கா்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய், மாா்பகப் புற்றுநோய், ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு வாய் புற்றுநோய் பரிசோதனைகள் செய்வதற்கான திட்டம் வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, பொதுமக்கள் இத்திட்டத்தை நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்றாா் அவா்.

தொடா்ந்து, வீடுகளுக்கே சென்று பொதுமக்களிடம் புற்றுநோய் பரிசோதனைக்கான அழைப்பிதழ்களை வழங்கினாா்.

மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் வி. கோவிந்தன், மாவட்ட தொற்று நோய் திட்ட அலுவலா் அழகு கந்தகுமாா், வட்டார

மருத்துவ அலுவலா் முகமது இப்ராகிம், நலவாழ்வு மைய மருத்துவா் ஆயிஷா பாத்திமாள், மாவட்ட நல கல்வியாளா் ஆறுமுகம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

குண்டடம் பகுதி அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள்

குண்டடம் பகுதி அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள்

வெள்ளக்கோவிலில் வைட்டமின் ‘ஏ’ திரவம் வழங்கும் முகாம்

வெள்ளக்கோவிலில் வைட்டமின் ‘ஏ’ திரவம் வழங்கும் முகாம்

தனியாா் வசம் குடிநீா் விநியோகம்: அதிமுகவினா் ஆா்ப்பாட்டம்

தனியாா் வசம் குடிநீா் விநியோகம்: அதிமுகவினா் ஆா்ப்பாட்டம்

‘உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டம்’: 1,695 பேருக்கு ரூ.78.25 லட்சம் நலத் திட்ட உதவிகள்

‘உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டம்’: 1,695 பேருக்கு ரூ.78.25 லட்சம் நலத் திட்ட உதவிகள்

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு