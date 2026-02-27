ஒருங்கிணைந்த புற்றுநோய் பரிசோதனைக்கான அழைப்பிதழ் வழங்கும் திட்டத்தை மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சீ. ஜெயச்சந்திரன் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை சாா்பில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு
ஒருங்கிணைந்த புற்றுநோய் பரிசோதனைக்கான அழைப்பிதழ் வழங்கும் திட்டத்தை மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் தொடங்கிவைத்து செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
தென்காசி மாவட்டத்தில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறையின் சாா்பாக புற்றுநோய் சம்பந்தமான பரிசோதனைகளுக்கு 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண், பெண்களுக்கு அருகில் உள்ள நலவாழ்வு மையங்கள் கிராமப்புற நல வாழ்வு மையங்கள் மற்றும் இதர அரசு சுகாதார நிலையங்களுக்கு பெண் சுகாதார தன்னாா்வலா்களால் அழைப்பிதழ் மூலமாக வரவழைத்து பெண்களுக்கு கா்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய், மாா்பகப் புற்றுநோய், ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு வாய் புற்றுநோய் பரிசோதனைகள் செய்வதற்கான திட்டம் வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, பொதுமக்கள் இத்திட்டத்தை நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்றாா் அவா்.
தொடா்ந்து, வீடுகளுக்கே சென்று பொதுமக்களிடம் புற்றுநோய் பரிசோதனைக்கான அழைப்பிதழ்களை வழங்கினாா்.
மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் வி. கோவிந்தன், மாவட்ட தொற்று நோய் திட்ட அலுவலா் அழகு கந்தகுமாா், வட்டார
மருத்துவ அலுவலா் முகமது இப்ராகிம், நலவாழ்வு மைய மருத்துவா் ஆயிஷா பாத்திமாள், மாவட்ட நல கல்வியாளா் ஆறுமுகம் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
