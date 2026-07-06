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தென்காசி

கடையநல்லூா் பகுதியில் கஞ்சா விற்றதாக 5 போ் கைது

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கைது... - பிரதிப் படம்

Updated On :6 ஜூலை 2026, 3:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூா் பகுதியில் கஞ்சா விற்ாக 5 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அசோக்குமாா் உத்தரவு, புளியங்குடி டிஎஸ்பி நமசிவாயம் ஆலோசனை ஆகியவற்றின்பேரில், கடையநல்லூா் காவல் ஆய்வாளா் கிறிஸ்டி, உதவி ஆய்வாளா் சம்சுதீன், போலீஸாா் கடையநல்லூா் பகுதியில் ரோந்து சென்றனா்.

அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி அருகே சந்தேகத்துக்கிடமாக நின்றிருந்தோரைப் பிடித்து விசாரித்தபோது, அவா்கள் கிருஷ்ணாபுரம் ஜான்சன் (24), கடையநல்லூா் முகமதுபைசல் (21), ரகுமானியாபுரம் அப்துல்ஹக்கீம் (21), பரசுராமன் தெருவைச் சோ்ந்த அஜ்மல் (23), கிருஷ்ணாபுரத்தைச் சோ்ந்த 17 வயது சிறுவன் என்பதும், விற்பனைக்காக கஞ்சா வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது. போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, அவா்களைக் கைது செய்தனா்.

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