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தென்காசி

குற்றாலம் அருவிகளில் குளிக்க அனுமதி

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குற்றாலம் பேரருவியில் உற்சாகமாக குளித்து மகிழும் சுற்றுலாப் பயணிகள்.

Updated On :6 ஜூலை 2026, 3:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குற்றாலம் அருவிகளில் குளிக்க விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை ஞாயிற்றுக்கிழமை நீக்கப்பட்டது.

மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை குற்றாலம் பகுதியில் கடந்த இரு நாள்களாக பெய்த சாரல் மழையின் காரணமாக, அனைத்து அருவிகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால் சனிக்கிழமை சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் தண்ணீா் வரத்து சீரானதையடுத்து அனைத்து அருவிகளிலும் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து சுற்றுலாப் பயணிகள் உற்சாகமாக குளித்து மகிழ்ந்தனா். ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால், சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை அதிகளவில் இருந்தது.

ஐந்தருவியில் குளித்து மகிழும் சுற்றுலாப் பயணிகள்.

ஐந்தருவியில் குளித்து மகிழும் சுற்றுலாப் பயணிகள்.

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குற்றாலத்தில் குவிந்த சுற்றுலாப் பயணிகள்

குற்றாலம் அருவிகளில் குளிக்க அனுமதி

குற்றாலம் அருவிகளில் குளிக்க அனுமதி

குற்றாலம் ஐந்தருவியில் குளிக்க அனுமதி

குற்றாலம் ஐந்தருவியில் குளிக்க அனுமதி

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