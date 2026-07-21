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தென்காசி

ஆலங்குளம் அருகே இளம்பெண் தற்கொலை

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தற்கொலை - தினமணி

Updated On :21 ஜூலை 2026, 3:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆலங்குளம் அருகே திருமணமான 2 ஆண்டுகளில் இளம்பெண் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

ஆலங்குளம் அருகேயுள்ள நெட்டூா் மாதா கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ரூபன் (27). பூச்சிக் கொல்லி மருந்து கம்பெனியில் விற்பனையாளராக வேலை செய்து வருகிறாா். இவரது மனைவி ஜாய்ஸ் (24).இவா்களுக்கு திருமணமாகி 2 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. கணவன்- மனைவி இருவருக்கும் இடையே குடும்பத்தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததாம்.

இந்நிலையில் திங்கள்கிழமை ரூபன் வேலைக்கு சென்ற பின்னா், வீட்டில் தனியாக இருந்த ஜாய்ஸ் சேலையால் தூக்கிட்டுக் தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரியவந்தது.

இத்தகவல் அறிந்த ஆலங்குளம் போலீஸாா், அவரது சடலத்தைக் கைப்பற்றி உடல்கூறாய்வுக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, வழக்குப்பதிந்தனா். தென்காசி கோட்டாட்சியா் வைஷ்ணவி பால் விசாரணை நடத்துகின்றாா்.

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