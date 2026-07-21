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தென்காசி

கடையநல்லூா் கருப்பாநதி அணைப் பகுதியில் தீ

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கோப்புப் படம்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 3:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூா் கருப்பாநதி அணையை ஒட்டிய வனப் பகுதியில் மரம், செடிகள் திங்கள்கிழமை தீப்பிடித்து எரிந்தன. தீயை அணைக்கும் பணியில் வனத்துறையினா் ஈடுபட்டுள்ளனா்.

கருப்பாநதி அணைப் பகுதி மற்றும் சொக்கம்பட்டி வனப் பகுதியில் மரம், செடி, கொடிகள் திங்கள்கிழமை மாலை திடீரென தீ பிடித்தது. வேகமாக அடித்து வரும் காற்றின் காரணமாக தீ வேகமாக பரவி, மரங்கள் கொழுந்துவிட்டு எரிந்தன.

இதையறிந்த கடையநல்லூா் வனத் துறையினா் அப்பகுதிக்கு சென்று தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.

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