நாய் கடிக்கு சிகிச்சை பெறுவோருக்கு எம்எல்ஏ ஆறுதல்

தென்காசி மாவட்டம், கடையநல்லூா் பகுதியில் நாய் கடித்ததால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருபவா்களை கடையநல்லூா் எம்எல்ஏ தி.மு.ராசேந்திரன் மருத்துவமனைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்று ஆறுதல் கூறினாா்.
கடையநல்லூரில் வெள்ளிக்கிழமை தெரு நாய் கடித்ததில் 11 போ் காயம் அடைந்தனா். இவா்களில் கடையநல்லூா் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவா்களை எம்எல்ஏ தி.மு.ராசேந்திரன் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினாா்.
நாய்களை கட்டுப்படுத்த தாமதமின்றி உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளை அவா் கேட்டுக்கொண்டாா். தென்காசி வடக்கு மாவட்ட திமுக முன்னாள் பொறுப்பாளா் செல்லத்துரை உள்ளிட்டோா் உடன் சென்றனா்.
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