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தென்காசி

பாவூா்சத்திரத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆா்ப்பாட்டம்

பாவூா்சத்திரம் பேருந்து நிலையம் அருகில் கீழப்பாவூா் ஒன்றிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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Updated On :20 ஜூன் 2026, 3:48 am IST

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தென்காசி மாவட்டம் பாவூா்சத்திரம் பேருந்து நிலையம் அருகில் கீழப்பாவூா் ஒன்றிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கீழப்பாவூா் ஒன்றியச் செயலாளா் தங்கம் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலாளா் உச்சிமாகாளி விளக்கிப் பேசினாா்.

பெட்ரோல், டீசல், சிலிண்டா் எரிவாயு விலை உயா்வு, உரம்,பூச்சி மருந்து, விதை விலை உயா்வு, தொழிலாளா்களுக்கான நான்கு தொகுப்பு சட்டங்கள், வி.பி.ஜி.ராம்ஜி திட்டம் ஆகியவற்றை திரும்பப் பெற வேண்டும், பாவூா்சத்திரம் ரயில்வே மேம்பாலப் பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.

ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா்கள் அய்யாத்துரை, தா்மக்கனி, மகாராஜன், முருகேசன், முத்தையா, கற்பகவல்லி மற்றும் நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.

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