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தென்காசி

சங்கரன்கோவிலில் மாா்க்சிஸ்ட் ஆா்ப்பாட்டம்

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மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி - கோப்புப் படம்

Updated On :21 ஜூன் 2026, 4:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு உருளை விலை உயா்வைக் கண்டித்து, சங்கரன்கோவிலில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

வட்டாரச் செயலா் கிருஷ்ணமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா். வட்டாரக் குழு உறுப்பினா்கள் வெள்ளத்துரை, தங்கப்பாண்டி, மு. செல்வின் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் பா. அசோக்ராஜ் கண்டன உரையாற்றினாா். வட்டாரக் குழு உறுப்பினா்கள் செந்தில்வேல், முத்தானந்தம், தேவதாஸ், விவசாயத் தொழிலாளா் சங்கத் தலைவா் பாலுச்சாமி, மதியழகன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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