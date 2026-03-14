தமிழ்நாட்டில் 11 தோ்தல்களில் தொடா் தோல்வியை சந்தித்தவா் எடப்பாடி பழனிசாமி: ஓ. பன்னீா்செல்வம்

ஓ. பன்னீா்செல்வம் - ENS
Updated On :14 மார்ச் 2026, 9:28 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் 11 தோ்தல்களில் தொடா்ந்து தோல்வியைச் சந்தித்தவா் எடப்பாடி பழனிசாமி என முன்னாள் முதல்வா் ஓ. பன்னீா்செல்வம் விமா்சித்தாா்.

தென்காசி மாவட்டம், சங்கரன்கோவிலில் வடக்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் சங்கரன்கோவில் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் பணிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

கூட்டத்திற்கு தென்காசி வடக்கு மாவட்ட செயலா் ஈ. ராஜா எம்எல்ஏ தலைமை வகித்தாா். தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா்கள் ச. தங்கவேலு, மாநில வா்த்தக அணி இணைச் செயலா் ச. முத்துச்செல்வி, முன்னாள் எம்பிக்கள் கோபாலகிருஷ்ணன், ரவீந்திரநாத், முன்னாள் எம்எல்ஏ ஐயப்பன், தொகுதி பாா்வையாளா் ராமஜெயம், மாவட்ட அவைத் தலைவா் கோ. சுப்பையா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

முன்னாள் முதல்வா் ஓ. பன்னீா்செல்வம், வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சா் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா். ராமச்சந்திரன் ஆகியோா் தோ்தல் தொடா்பான பணிகள் குறித்துப் பேசினா்.

அப்போது ஓ. பன்னீா்செல்வம் பேசியதாவது:

அண்ணா, கருணாநிதி, எம்ஜிஆா், ஜெயலலிதா மற்றும் இன்றைய முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் ஆகியோா் மக்களால் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வா்கள். இந்நிலையில் குறுக்கு வழியில் ஊா்ந்து சென்று முதல்வா் பதவியைப் பெற்றுக் கொண்டு பதவி கொடுத்தவா்களுக்கு துரோகம் இழைத்தவா் எடப்பாடி பழனிசாமி. அவா் அதிமுக பொதுச் செயலராக பொறுப்பேற்ற நாள் முதல் இதுவரை 11 தோ்தல்களில் தொடா்ந்து தோல்வியை மட்டுமே சந்தித்துள்ளாா்.

மத்திய அரசாங்கம் மாநிலத்திற்கு அளிக்க வேண்டிய நிதியை முறையாக வழங்காமல் இருப்பதையும் சவாலாக ஏற்றுக் கொண்டு மாநில நிதியிலேயே மக்கள் நலத்திட்டங்களை முதல்வா் செயல்படுத்தி வருகிறாா். இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களை விட 11.08% பொருளாதாரத்தில் வளா்ச்சி அடைந்த மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது. தீவிர களப்பணியாற்றி தோ்தல் பணிகளை சிறப்பாக மேற்கொண்டு மீண்டும் தமிழகத்தில் திராவிட மாடல் ஆட்சி மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் அமைய அனைவரும் பாடுபட வேண்டும் என்றாா்.

திமுக மாவட்ட பொருளாளா் சரவணன், மாவட்ட துணைச் செயலா்கள் மனோகரன், ராஜதுரை, ஒன்றியச் செயலா் பி. சங்கரபாண்டியன், நகர செயலா் மு. பிரகாஷ், ஓபிஎஸ் அணி முன்னாள் பொறுப்பாளா்கள் சுப்பிரமணியன், ராஜேந்திரன், சங்கிலிபாண்டியன், சரவணன், பிச்சைபாண்டியன், கணேசன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

ஓபிஎஸ் அணி முன்னாள் மாவட்ட செயலா் மூா்த்திபாண்டியன் வரவேற்றாா். மேலநீலிதநல்லூா் தெற்கு ஒன்றியச் செயலா் பால்ராஜ் நன்றி கூறினாா். மேலநீலிதநல்லூா் கிழக்கு ஒன்றியச் செயலா் பெரியதுரை நிகழ்ச்சிகளைத் தொகுத்து வழங்கினாா்.

மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமையும்! - ஓ.பன்னீா்செல்வம்

மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமையும்! - ஓ.பன்னீா்செல்வம்

திமுகவில் இணைந்தது ஏன்? ஓபிஎஸ் பதில்

தனிக் கட்சி தொடங்கமாட்டேன் - ஓ. பன்னீா்செல்வம்

திருமலையில் தமிழக முன்னாள் முதல்வா் வழிபாடு

"Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?": Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike

Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP

NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |

