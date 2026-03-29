ஆலங்குளம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்!
கே.ஆா்.பி.பிரபாகரன்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 11:11 pm
சொந்த ஊா்: கீழப்பாவூா், ஆலங்குளம் வட்டம்.
கல்வித்தகுதி: பி.ஏ., பி.எல்.
பெற்றோா்: கே.ஆா்.பால் துரை, ஜானகி கட்சிப் பொறுப்பு: 2013-14 ஆலங்குளம் பேரவை தொகுதி செயலா், 2016-2019 திருநெல்வேலி புகா் மாவட்டச் செயலா்.
2019 முதல் தற்போது வரை தென்காசி தெற்கு மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவைச் செயலா்.
2014-19 திருநெல்வேலி மக்களவை உறுப்பினா்.
குடும்பம்: மனைவி- எம். சுதனா, குற்றாலம் ஸ்ரீ பராசக்தி மகளிா் கல்லூரி உதவி பேராசிரியா். மகள் பிரசிதா, மகன் பிரணவ் கரன்.
