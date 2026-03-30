சங்கரன்கோவில் புதிய தமிழகம் வேட்பாளா்
இ. பிரபாகரன்
Sankarankovil is a candidate for New Tamil Nadu.
Updated On :29 மார்ச் 2026, 9:06 pm
இ. பிரபாகரன்
Sankarankovil is a candidate for New Tamil Nadu.
இ. பிரபாகரன் (39)
கல்வித் தகுதி: எம்.இ.,
பணி: தனியாா் கல்லூரி முதல்வா்
பெற்றோா்: இருளப்பன் (ஓய்வுபெற்ற அஞ்சலக ஊழியா்), பெ. ஜீவா.
ஊா்: வடக்குத் தெரு, வீரணாபுரம்.
கடசிப் பொறுப்பு: 25 ஆண்டுகள் கட்சியின் உறுப்பினா், தென்காசி மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா்.
குடும்பம்: மனைவி - முருகலெட்சுமி, குழந்தைகள் - ஜீவிகா, பவின், பவித்ரா.
