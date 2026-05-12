தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், தென்காசி மாவட்டத்திற்குள்பட்ட அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மற்றும் தனியாா் பள்ளிகளில் பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வில் முதல் மூன்று இடத்தைப் பிடித்த மாணவா், மாணவிகளைப் பாராட்டி, ஆட்சியா் பரிசுகள் வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சிக்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே. கமல்கிஷோா் தலைமை வகித்து, மாணவா், மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்கி, செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:
தென்காசி மாவட்டத்தில் 2025-2026ஆம் கல்வியாண்டில் பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வை 152 பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 7,408 மாணவா்களும், 8,358 மாணவிகளும் என மொத்தம் 15,766 போ் தோ்வு எழுதியதில் 7,085 மாணவா்களும், 8,237 மாணவிகளும் என மொத்தம் 15,322 போ் (97.18 %) தோ்ச்சி பெற்றனா். இது மாநில அளவில் 8ஆம் இடமாகும்.
152 மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 16 அரசுப் பள்ளிகள் உள்பட 74 பள்ளிகள் நூறு சதவீத தோ்ச்சி பெற்றன.
தென்காசி மாவட்டத்தில் அரசுப் பள்ளியில் பாவூா்சத்திரம் ஔவையாா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவி பி. ஸ்ரீ காா்த்தியாயினி, மாவட்ட அரசு மாதிரி பள்ளி மாணவா் ஆா். ஹரிசுதன் ஆகியோா் 585 மதிப்பெண்கள் பெற்று முதலிடமும், தென்காசி மஞ்சம்மாள் அரசு பெண்கள் பள்ளி மாணவி வி. யாஷினி 580 மதிப்பெண் பெற்று இரண்டாமிடமும், பாவூா்சத்திரம் ஔவையாா் அரசுப் பள்ளி மாணவி எஸ். அஷ்மிதா 577 மதிப்பெண் பெற்று மூன்றாமிடமும் பெற்றனா்.
அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பங்களா சுரண்டை பேரன் புரூக் பள்ளி மாணவி வி. தா்ஷிகா 589 மதிப்பெண் பெற்று முதலிடமும், புளியங்குடி டி.என். புதுக்குடி எச்.என்.யு.சி பள்ளி மாணவி கே. அனுஷியா குமாரி 584 மதிப்பெண் பெற்று இரண்டாமிடமும், ஸ்ரீ கோமதிபுரம் எஸ்.என். ராமசாமி ராஜா பள்ளி மாணவா் ஜி. அருண்குமாா் 583 மதிப்பெண் பெற்று மூன்றாமிடமும் பெற்றனா்.
தனியாா் பள்ளிகளில் பழைய குற்றாலம் ஹில்டன் மெட்ரிக் பள்ளி மாணவா் என். சா்வேஷ்குமாா் 595 மதிப்பெண் பெற்று முதலிடமும், ஆழ்வாா்குறிச்சி குட் ஷெப்பா்டு மெட்ரிக் பள்ளி மாணவி பி. அமிா்தா 593 மதிப்பெண் பெற்று இரண்டாமிடமும், திருவேங்கடம் ஸ்ரீ கலைவாணி மெட்ரிக் பள்ளி மாணவா் ஆா்.பிரவீன் பாபு 592 மதிப்பெண் பெற்று மூன்றாமிடமும் பெற்றனா் என்றாா் அவா்.
மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சீ. ஜெயச்சந்திரன், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் தண்டபாணி, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ரேணுகா, சங்கரன்கோவில் வருவாய் கோட்டாட்சியா் அனிதா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
