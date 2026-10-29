தீபாவளி: சென்னை, பெங்களூரிலிருந்து நெல்லைக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க எம்எல்ஏ கோரிக்கை
தீபாவளியையொட்டி சென்னை, பெங்களூரிலிருந்து தென்காசி, பாம்பு கோவில் சந்தை வழியாக திருநெல்வேலிக்கு இரு மாா்க்கத்திலும் சிறப்பு ரயில்களை இயக்க வாசுதேவநல்லூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஈ. ராஜா கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.
தீபாவளியையொட்டி சென்னை, பெங்களூரிலிருந்து தென்காசி, பாம்பு கோவில் சந்தை வழியாக திருநெல்வேலிக்கு இரு மாா்க்கத்திலும் சிறப்பு ரயில்களை இயக்க வாசுதேவநல்லூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஈ. ராஜா கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.
இது தொடா்பாக, கோட்ட ரயில்வே மேலாளா் ஓம் பிரகாஷ் மீனாவிடம் அவா் அளித்த மனு விவரம்: (படம்)
கரிவலம்வந்தநல்லூா் ரயில் நிலையத்தை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவர வேண்டும். பாம்பு கோவில் சந்தை ரயில் நிலையத்தில் அவ்வழியாகச் செல்லும் அனைத்து தகுதியான ரயில்களுக்கும் நிறுத்தம் வழங்க வேண்டும். திருநெல்வேலி-பெங்களூரு இடையே தென்காசி, பாம்பு கோவில் சந்தை வழியாக புதிய விரைவு ரயில் இயக்க வேண்டும்.
தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை, பெங்களூரிலிருந்து தென்காசி, பாம்பு கோவில் சந்தை வழியாக திருநெல்வேலிக்கு சிறப்பு ரயில்களை இரு மாா்க்கங்களிலும் இயக்க வேண்டும். சென்னை-தென்காசி இடையே பாம்பு கோவில் சந்தை வழியாக பகல் நேர இண்டா்சிட்டி விரைவு ரயிலை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.
கோவை-மதுரை இண்டா்சிட்டி விரைவு ரயிலை தென்காசி, பாம்பு கோவில் சந்தை வழியாக செங்கோட்டை வரை நீட்டிக்க வேண்டும்.
திருநெல்வேலி-மேட்டுப்பாளையம் வாராந்திர சிறப்பு ரயிலை தென்காசி, பாம்பு கோவில் சந்தை வழியாக நிரந்தர ரயிலாக மாற்ற வேண்டும் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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