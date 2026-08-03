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திருவள்ளூர்

முதியோா், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருள்கள் விநியோகம்

முதல்வரின் தாயுமானவா் திட்டம் மூலம் முதியோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோருக்கு வீடு தேடிச் சென்று வரும் ஆக. 4, 5 தேதிகளில்அத்தியவாசியப் பொருள்கள் நியாய விலைக்கடை பணியாளா்கள் மூலம் வழங்க உள்ளதாக கூட்டுறவுத்துறை மண்டல இணைப்பதிவாளா் பா.ஜெயஸ்ரீ தெரிவித்துள்ளாா்.

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வீடுதேடி ரேஷன் பொருள்கள் விநியோகம் - படம்: கோப்பிலிருந்து

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 6:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

முதல்வரின் தாயுமானவா் திட்டம் மூலம் முதியோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோருக்கு வீடு தேடிச் சென்று வரும் ஆக. 4, 5 தேதிகளில்அத்தியவாசியப் பொருள்கள் நியாய விலைக்கடை பணியாளா்கள் மூலம் வழங்க உள்ளதாக கூட்டுறவுத்துறை மண்டல இணைப்பதிவாளா் பா.ஜெயஸ்ரீ தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் நியாய விலைக்கடை க்கு வந்து பொருள்கள் வாங்க முடியாத முதியோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோருக்கு முதல்வரின் தாயுமானவா் திட்டம் மூலம் அவா்களின் வீடு தேடிச் சென்று கூட்டுறவு நியாய விலைக்கடை பணியாளா்கள் மூலம் மாதந்தோறும் ரேஷன் பொருள்கள் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இந்த மாவட்டத்தில் 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட தகுதியான வயது முதிா்ந்தோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி உறுப்பினா்கள் கொண்ட 48219 குடும்ப அட்டைதாரா்கள் பயனடையும் வகையில் இத்திட்டம் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் 2026-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதத்திற்கான குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு தாயுமானவா் திட்டம் மூலம் பொருள்களை வழங்கும் வகையில் ‘ஆகஸ்ட் 4 மற்றும் 5 ஆகிய நாள்களில் தகுதியான வயது முதிா்ந்தோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்கு தேடிச் சென்று அத்தியாவசியப் பொருள்கள் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளன. எனவே, மேற்படி திட்டம் மூலம் தகுதிவாய்ந்த குடும்ப அட்டைதாரா்கள் இத்திட்டம் மூலம் பயன்பெறலாம் என அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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