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திருவள்ளூர்

தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு நல உதவிகள்

திருவள்ளூா் நகராட்சி ராஜாஜிபுரத்தில் ஆா்.எச்.எஸ். குடியிருப்போா் நல்வாழ்வு சங்கம் சாா்பில், சுதந்திர தின விழா நடைபெற்றது.

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Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 10:30 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா் நகராட்சி ராஜாஜிபுரத்தில் ஆா்.எச்.எஸ். குடியிருப்போா் நல்வாழ்வு சங்கம் சாா்பில், சுதந்திர தின விழா நடைபெற்றது.

இந்த விழாவில் அரிமா கே.முருகேசன் தலைமை வகித்து தேசிய கொடியேற்றி வைத்து மரியாதை செய்தனா். அதைத் தொடா்ந்து, பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் இனிப்புகள் வழங்கினா்.

பின்னா், அந்தப் பகுதியில் நகராட்சி தூய்மைப் பணியாளரின் சேவையை பாராட்டி கெளரவிக்கும் வகையில், 50 பேருக்கு நல உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

இந்த விழாவில் செயலாளா் ஆனந்தகுமாா், பொருளாளா் ந.ராஜேஷ்குமாா், சங்க நிா்வாகிகள் மற்றும் அப்பகுதி பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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