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போதை மாத்திரைகள் விற்பனை: இளைஞா் கைது

திருத்தணி அரசுப் பள்ளி அருகே போதை மாத்திரைகளுடன் இருந்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 1:12 am IST

திருத்தணி அரசுப் பள்ளி அருகே போதை மாத்திரைகளுடன் இருந்த இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து திருத்தணி வழியாக கஞ்சா, போதை மாத்திரைகள் திருவள்ளூா், சென்னை, வேலுாா், ராணிப்பேட்டை போன்ற மாவட்டங்களுக்கு கடத்திச் சென்று விற்பனை செய்வதாக தகவல் கிடைத்ததையடுத்து, திருவள்ளூா் எஸ்.பி., சாய்பிரணித் உத்தரவின் பேரில் திருத்தணி போலீஸாா் வியாழக்கிழமை ரயில் நிலையம் அருகே ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.

அப்போது அரசினா் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி அருகே ஒரு இளைஞா் பையுடன் திரிந்துக் கொண்டிருந்தாா். சந்தேகத்தின் பேரில் பையில் சோதனை செய்த போது, 100 போதை மாத்திரைகள், ஒரு போதை ஊசி மற்றும் 5 ஆன்ஸ் பாக்கெட் ஆகியவை இருந்தது.

விசாரணையில் பிடிப்பட்டவா் சென்னை அம்பத்துாா் சிவசக்தி நகரைச் சோ்ந்த பொன்மாரியப்பன் (19) என்றும், மாணவா்களுக்கு போதை மாத்திரைகளை விற்க இருந்ததும் தெரிய வந்தது. தொடா்ந்து திருத்தணி போலீஸாா் பொன்மாரியப்பனை கைது செய்தனா்.

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