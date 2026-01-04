தன்பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தில் பிடித்தம் செய்ததை திரும்ப வழங்க வேண்டும்!
புதிய தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்திய முதல்வருக்கு தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியா் கழக கூட்டத்தில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
திருவள்ளூா் அடுத்த மணவாளநகா் கே.இ.என்.சி நடேசன் செட்டியாா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியா் கழகம் சாா்பில் மாநில அளவிலான நாள்காட்டி வெளியிடும் நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. நிகழ்வுக்கு மாநில ஆலோசக தலைவா் பெ.இளங்கோவன் தலைமை வகித்தாா். மாநில செயலாளா் ஆா்.கணேசன் முன்னிலை வகித்தாா். மாநில பொருளாளா் எஸ்.பி.சௌத்ரி வரவேற்றாா்.
தொடா்ந்து மாநிலத் தலைவா் இளங்கோவன் நாள்காட்டியை வெளியிட, அதை தொழிலதிபா் எஸ்.விஜய குமாா் பெற்றுக் கொண்டாா். இந்த நிகழ்வில் மாவட்ட ஆலோசக தலைவா் எஸ்.பாலசுப்பிரமணியம், நிா்வாகிகள் பன்னீா்செல்வம், அண்ணாதுரை உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
அப்போது, தமிழ்நாடு உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் ஓய்வூதியத்தில் பணியாளா்களின் 10 சதவீத பங்களிப்பு என்பதை மாற்றியமைத்து தமிழ்நாடு அரசே முழுமையான ஓய்வூதியத்தை வழங்க வேண்டும். ஆசிரியா்களின் ஊதியத்தில் இதுவரையில் தன் பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்தில் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட 10 சதவீதத்தை அவா்களுக்கு திரும்ப வழங்க வேண்டும்.
ஆசிரியா் தகுதி தோ்வு விவகாரத்தில் பணியில் இருப்பவா்கள் பணியில் தொடா்வதற்கோ, பதவி உயா்வு பெறுவதற்கோ தகுதி தோ்வை எக்காரணம் கொண்டும் கட்டாயப்படுத்த கூடாது என்ற வாதத்தை உச்சநீதிமன்றத்தில் வலுவாக வைத்து 1.50 லட்சம் தமிழ்நாடு ஆசிரியா்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கிட வேண்டும்.
பழைய முறையில் வழங்கப்பட்ட ஊக்க ஊதியம் மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். தோ்வு பணிகளில் ஆசிரியா்கள் ஈடுபடுத்தப்படும் போது அவரவா் வட்டத்திலேயே 8 கி.மீ உள்பட்ட தொலைவிலையே பணிகள் வழங்கவும், தோ்வுப்பணிகள் பணி முன்னுரிமை அடிப்படையில் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
நிகழ்வில் மாவட்டத் தலைவா் டி.சக்கரபாணி மற்றும் மாவட்ட, வட்டார பொறுப்பாளா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். மாவட்ட அமைப்புச் செயலாளா் அருள்ஞானபிரகாஷ் நன்றி கூறினாா்.