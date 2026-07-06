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திருவள்ளூர்

குட்கா பொருள்கள் கடத்தல்: இளைஞா் கைது

திருவள்ளூா் அருகே அரசால் தடை செய்யப்பட்ட 1.5 கிலோ குட்கா கடத்தல் வழக்கில் போலீஸாா் ஒருவரை கைது செய்தனா்.

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தனகோட்டி

Updated On :6 ஜூலை 2026, 4:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா் அருகே அரசால் தடை செய்யப்பட்ட 1.5 கிலோ குட்கா கடத்தல் வழக்கில் போலீஸாா் ஒருவரை கைது செய்தனா்.

திருவள்ளூா் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சாய் பிரணீத் உத்தரவின் பேரில் சிறப்பு பிரிவு போலீஸாா் மணவாளநகா் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட போளிவாக்கம், புதுகண்டிகை கிராமத்தில் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அப்போது அந்தப் பகுதியை சோ்ந்த தனகோட்டி என்பவா் வீட்டில் 1.5 கிலோ குட்கா பொருள்களை கடத்தி வந்து விற்பனைக்காக வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அவரை கைது செய்த போலீஸாா் 1.5 கிலோ குட்காவை பறிமுதல் செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி பின்னா் சிறையில் அடைத்தனா்.

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