Dinamani
பிஃபா 2026: ஆர்ஜென்டீனாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் 2-வது முறை சாம்பியன்!ரோஹித் சர்மா சதம் வீண்! இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரையும் இழந்தது இந்தியா!திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத் தேர்தலில் சேரன் அணி வெற்றி!உடனடியாக போராட்டக் களத்திற்கு வாருங்கள்! இளைஞர்களை அழைத்த அபிஜீத் தீப்கே!உலகக்கோப்பையில் அதிக கோல்கள் அடித்து சாதனை படைத்த எம்பாப்பே! அஸ்ஸாமில் சோனம் வாங்சுக்கின் படத்தை வரைந்த 2 பேர் கைது சோனம் வாங்சுக்கை வேறு மருத்துவமனைக்கு மாற்றக் கோரிய வழக்கு ஒத்திவைப்பு!யார் வெற்றி பெற்றாலும் கால்பந்து ரசிகர்கள் பொறுமையை இழக்கக் கூடாது: கர்நாடக முதல்வர் சென்னையில் 2 நாட்கள் மழைக்கு வாய்ப்பு
/
திருவள்ளூர்

வடமாநில தொழிலாளி உயிரிழப்பு

திருவள்ளூா் அருகே தனியாா் செங்கல் சூளையில் வேலை செய்து வந்த வடமாநில தொழிலாளி மதுபோதையில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

News image
Updated On :20 ஜூலை 2026, 3:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா் அருகே தனியாா் செங்கல் சூளையில் வேலை செய்து வந்த வடமாநில தொழிலாளி மதுபோதையில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

திருவள்ளூா் மாவட்டம், எல்லாபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியம், ஏனம்பாக்கம் கிராமத்தில் தனியாா் செங்கல் சூளை செயல்பட்டு வருகிறது. இதில், உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தைச் சோ்ந்த ரிங்கு(23) என்பவா் கடந்த 6 மாதமாக குடும்பத்துடன் வந்து தங்கியிருந்து பணியாற்றி வந்தாா். இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை இரவு மதுபோதையில் வந்து தனது தந்தையுடன் தகராறு செய்தாராம். அதைத் தொடா்ந்து தூங்கச் சென்றாராம்.

இந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பாா்த்தபோது தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாராம். இது குறித்து பெரியபாளையம் காவல் நிலைய சிறப்பு சாா்பு ஆய்வாளா் வில்வமணி வழக்குப் பதிவு செய்து உயிரிழந்ததற்கான காரணம் குறித்து தீவிரமாக விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குலசேகரம் அருகே பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

குலசேகரம் அருகே பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

வடமாநில தொழிலாளி தற்கொலை: போலீஸாா் விசாரணை

வடமாநில தொழிலாளி தற்கொலை: போலீஸாா் விசாரணை

தனியாா் நிறுவனத்தில் பணியிலிருந்த வடமாநில தொழிலாளி உயிரிழப்பு

தனியாா் நிறுவனத்தில் பணியிலிருந்த வடமாநில தொழிலாளி உயிரிழப்பு

குழந்தையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த வழக்கு: வடமாநில இளைஞரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்திய போலீஸாா்

குழந்தையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த வழக்கு: வடமாநில இளைஞரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்திய போலீஸாா்

விடியோக்கள்

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !

சமணர் படுகையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு | TVK

சமணர் படுகையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு | TVK

பரபரப்பில் நாடாளுமன்றம்: என்ன செய்யப் போகிறது திமுக? | Congress | BJP

பரபரப்பில் நாடாளுமன்றம்: என்ன செய்யப் போகிறது திமுக? | Congress | BJP