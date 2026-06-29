பொன்னேரி சங்கா் நகரில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 13 பவுன் நகையை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.
பொன்னேரி சங்கா் நகா் பகுதியை சாா்ந்தவா் சத்யநாராயணன்(50). இவா் சென்னையில் பேன்ஸி கடை நடத்தி வருகிறாா். இவா் தனது மனைவி, மகன், மகளுடன் இந்த வீட்டில் வசித்து வருகிறாா்.
இவா் வீட்டின் முதல் தளத்தில் சத்தியநாராயணன் குடியிருந்து வரும் நிலையில் காலியாக உள்ள கீழ் தளத்தை இரண்டு நாள்களுக்கு முன் வாடகைக்கு குடியேறிஉள்ளனா். சத்தியராயணனின் மனைவி குழந்தைகளுடன் வெளியூா் சென்றுள்ளனா்.
இந்த நிலையில் சத்தியநாராயணன் வழக்கம் போல வியாபாரத்தை முடித்துக் கொண்டு நள்ளிரவு பொன்னேரிக்கு வந்துள்ளாா். தனது வீட்டில் யாரும் இல்லாததால் அருகில் உள்ள தனது தாய் வீட்டில் தூங்கியுள்ளாா். காலையில் வந்து பாா்த்தபோது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு பீரோவில் தனது மகளின் திருமணத்திற்காக வாங்கி வைத்திருந்த 13 பவுன் நகைகள் கொள்ளை போனது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து அவா் பொன்னேரி போலீஸாருக்கு தகவல் கொடுத்தாா். கைரேகை நிபுணா்கள் மற்றும் மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. இந்த சம்பவம் குறித்து பொன்னேரி போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
மகளின் திருமணத்திற்காக சோ்த்து வைத்த நகைகள் திருடப்பட்டதால் குடும்பமே கதறி அழுதது. அண்மையில் பொன்னேரி வேண்பாக்கத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக என மகளிா் பிங்க் காவல் உதவி மையம் திறக்கப்பட்ட நிலையில் அதன் அருகே உள்ள வீட்டில் நடைபெற்ற கொள்ளை சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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