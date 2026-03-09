Dinamani
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி: புணேயில் எரிவாயு தகன மையங்களை மூட உத்தரவு!சென்னையில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தை நிறுத்துவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனம் அறிவிப்புபெங்களூரில் வணிக சிலிண்டர்கள் நிறுத்தம்! நாளை முதல் ஹோட்டல்கள் மூடல்! மும்பையில் தட்டுப்பாடு!தேர்தலுக்காக மட்டும் நாம் கூட்டணி வைக்கவில்லை, கொள்கைக்காக கூட்டணி வைத்துள்ளோம் - மு.க. ஸ்டாலின்மகளிர் உரிமைத் தொகையை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது : மு.க. ஸ்டாலின்திமுக ஆட்சியில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு : திருச்சியில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுதலைசிறந்த வரலாற்றாசிரியர்களில் ஒருவரும் எழுத்தாளருமான கே.என். பணிக்கர் இன்று (மார்ச் 9) காலமானார். அவருக்கு வயது 89.சுவாமிமலை கோயிலில் 2 மின்தூக்கிகள் அமைக்க ரூ. 3.55 கோடியா? அண்ணாமலை கேள்விராகுல் மீதான அவதூறு வழக்கு: மார்ச் 12-ல் விசாரணை!
/
திருவள்ளூர்

குவாரி அமைக்க எதிா்ப்பு: ஆட்சியா் அலுவலகம் முற்றுகை

திருவள்ளூா் அருகே ஏரியில் சவுடு மண்குவாரிக்கு அனுமதி அளிப்பதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் ஆட்சியா் அலுவலகத்தை

News image
திருவள்ளூா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட கிராம மக்கள்.
Updated On :9 மார்ச் 2026, 8:58 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா்: திருவள்ளூா் அருகே ஏரியில் சவுடு மண்குவாரிக்கு அனுமதி அளிப்பதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் ஆட்சியா் அலுவலகத்தை திங்கள்கிழமை முற்றுகையிட்டனா்.

பூண்டி ஒன்றியம், சித்தம்பாக்கம் கிராமத்தில் 256 ஏக்கா் பரப்பளவில் பொதுப்பணிக்கு சொந்தமான ஏரி உள்ளது. இங்கு கடந்த 2024-2025 இல் சாலை பணிக்காக சவுடு மண் குவாரி இயங்கியது. அப்போது அரசு அனுமதித்த அளவைவிட சட்ட விரோதமாக 15 முதல் 20 அடி ஆழம் வரை சவுடு மண் எடுத்தனா். இதனால் அரசுக்கு பல கோடி இழப்பு ஏற்பட்டது.

ஏரியைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் விவசாய பம்ப்செட் கிணறுகளில் நிலத்தடி நீா் மட்டமும் குறைந்து வருவதால் விவசாய சாகுபடியும் பாதிக்கப்பட்டது. எனவே அதிகளவில் சவுடு மணல் எடுத்ததால் நல்ல தரமான குடிநீராக இருந்த நிலையில், உவா்ப்பு நீராக பருக வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம்.

இந்த நிலையில் தனியாருக்கு மீண்டும் சவுடு மணல் குவாரிக்கு அனுமதி அளித்துள்ள சம்பவம் பொதுமக்களிடையே வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் 2,000 ஏக்கா் சாகுபடி பாதிக்கும் நிலையும் உள்ளது.

சவுடு மணல் குவாரிக்கு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது எனக்கூறி ஆட்சியா் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனா். அப்போது, அரசு ஆவணங்களை ஒப்படைக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அப்போது பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸாா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்களிடம் பேச்சு நடத்தினா்.

குவாரிக்கு அனுமதி அளித்தால் வரும் சட்டப்பேரவை தோ்தலையும் புறக்கணிக்கப்போவதாகவும் எச்சரித்தனா்.

டிரெண்டிங்

அதிமுக வாக்குகளை விஜய் பிரிப்பாரா..? - பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் விளக்கம்

அதிமுக வாக்குகளை விஜய் பிரிப்பாரா..? - பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் விளக்கம்

சிப்காட் அலுவலகத்தை மூட ஆட்சியரிடம் எதிா்ப்புக் குழு மனு

சிப்காட் அலுவலகத்தை மூட ஆட்சியரிடம் எதிா்ப்புக் குழு மனு

கல்குவாரிகளை வரைமுறை படுத்தக் கோரி ஆட்சியா் அலுவலகம் முற்றுகை

கல்குவாரிகளை வரைமுறை படுத்தக் கோரி ஆட்சியா் அலுவலகம் முற்றுகை

குடிசை வீடுகளை அகற்ற எதிா்ப்பு சேத்தியாத்தோப்பு அருகே கிராம மக்கள் மறியலில் ஈடுபட முயன்றதால் பரபரப்பு

குடிசை வீடுகளை அகற்ற எதிா்ப்பு சேத்தியாத்தோப்பு அருகே கிராம மக்கள் மறியலில் ஈடுபட முயன்றதால் பரபரப்பு

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு