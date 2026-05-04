திருவள்ளூா்-10 சட்டப்பேரவை தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மேஜைகள் மற்றும் சுற்றுகள் விவரம்

திருவள்ளூா் 10 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணிக்கை திங்கள்கிழமை தொடங்கவுள்ளதால், போட்டியிட்ட வேட்பாளா்கள் மற்றும் மேஜைகள், சுற்றுக்கள் விவரம் தொகுதிகள் வாரியாக அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
1.கும்மிடிப்பூண்டி சட்டப்பேரவை தொகுதி
வாக்காளா்கள் மொத்தம் -254129
பதிவான வாக்குகள்-230856
பதிவான வாக்குகள் சதவீதம்-90.84
வேட்பாளா்கள் எண்ணிக்கை-15 போ்
மேஜைகள்-14
சுற்றுகள்-25
2.பொன்னேரி சட்டப்பேரவை தொகுதி:
வாக்காளா்கள் மொத்தம்-251397
பதிவான வாக்குகள்-225665
பதிவான வாக்குகள் சதவீதம்-89.76
வேட்பாளா்கள் எண்ணிக்கை -13
மேஜைகள்-14
சுற்றுகள்-24
3.திருத்தணி சட்டப்பேரவை தொகுதி:
வாக்காளா்கள் மொத்தம்-261857
பதிவான வாக்குகள்-235709
பதிவான வாக்குகள் சதவீதம்-90.01
வேட்பாளா்கள் எண்ணிக்கை-13
மேஜைகள்-14
சுற்றுகள்-25
4.திருவள்ளூா் சட்டப்பேரவை தொகுதி:
வாக்காளா்கள் மொத்தம்-251018
பதிவான வாக்குகள்-224624
பதிவான வாக்குகள் சதவீதம்-89.49
வேட்பாளா்கள் எண்ணிக்கை-14
மேஜைகள்-14
சுற்றுகள்-24
5.பூந்தமல்லி சட்டப்பேரவை தொகுதி:
வாக்காளா்கள் மொத்தம்-368634
பதிவான வாக்குகள்-307070
பதிவான வாக்குகள் சதவீதம்-83.30
வேட்பாளா்கள் எண்ணிக்கை -11
மேஜைகள்-20
சுற்றுகள்-23
6.ஆவடி சட்டப்பேரவை தொகுதி:
வாக்காளா்கள் மொத்தம்-436177
பதிவான வாக்குகள்-343460
பதிவான வாக்குகள் சதவீதம்-78.74
வேட்பாளா்கள் எண்ணிக்கை -20
மேஜைகள்-20
சுற்றுகள்-26
7.மதுரவாயல் சட்டப்பேரவை தொகுதி:
வாக்காளா்கள் மொத்தம்-373283
பதிவான வாக்குகள்-292503
பதிவான வாக்குகள் சதவீதம்-78.36
வேட்பாளா்கள் எண்ணிக்கை -21
மேஜைகள்- 20
சுற்றுகள்-25
8. அம்பத்தூா் சட்டப்பேரவை தொகுதி:
வாக்காளா்கள் மொத்தம்-337019
பதிவான வாக்குகள்-258975
பதிவான வாக்குகள் சதவீதம்-76.84
வேட்பாளா்கள் எண்ணிக்கை-23
மேஜைகள்-14
சுற்றுகள்-27
9.மாதவரம் சட்டப்பேரவை தொகுதி:
வாக்காளா்கள் மொத்தம்-431796
பதிவான வாக்குகள்-360052
பதிவான வாக்குகள் சதவீதம்-83.38
வேட்பாளா்கள் எண்ணிக்கை-15
மேஜைகள்-28
சுற்றுகள்-19
10. திருவெற்றியூா் சட்டப்பேரவை தொகுதி:
வாக்காளா்கள் மொத்தம்-244903
பதிவான வாக்குகள்-206314
பதிவான வாக்குகள் சதவீதம்-84.24
வேட்பாளா்கள் எண்ணிக்கை -15
மேஜைகள்-14
சுற்றுகள்-25
