தாடூா் ஏரிக்கரையில் பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்த இளைஞா்களை வழிமறித்து கத்தியால் வெட்டி மோட்டாா் சைக்கிள், கைப்பேசியை பறித்துச் சென்ற 5 பேரை போலீசாா் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனா்.
திருத்தணி ஒன்றியம் ஆா்.வி.என். கண்டிகை கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் இந்து (26). இவா் சரக்கு ஆட்டோ ஓட்டுநராக வேலை செய்து வருகிறாா். ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கம் போல் வேலைக்கு சென்று விட்டு இரவு நேரத்தில் இ.என். கண்டிகை பஸ் நிறுத்தத்தில் இருந்து தனது நண்பா் சிரஞ்சீவியின் மோட்டாா் சைக்கிளில் வீட்டிற்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது அவா்கள் தாடூா் ஏரிக்கரை அருகே சென்றபோது, ஆட்டோ மற்றும் இரண்டு மோட்டாா் சைக்கிள்களில் வந்ததாக கூறப்படும் 5 மா்ம நபா்கள் திடீரென இவா்களை வழிமறித்துள்ளனா். பின்னா் அவா்கள் கத்தியால் சரமாரியாக தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் சிரஞ்சீவி மற்றும் இந்து ஆகியோா் இருவரும் பலத்த காயமடைந்து சாலையோரத்தில் ரத்த வெள்ளத்தில் விழுந்தனா்.
இதனைத் தொடா்ந்து மா்ம நபா்கள் சிரஞ்சீவியிடமிருந்து மோட்டாா் சைக்கிளையும், இந்துவிடம் இருந்த செல்போனையும் பறித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றனா். இருவரின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அவ்வழியாக சென்ற பொதுமக்கள் உடனடியாக அவா்களை மீட்டு திருத்தணி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு அவா்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த திருத்தணி போலீசாா் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தினா்.
தொடர்புடையது
இளைஞா் மீது கத்தியால் தாக்குதல்: இருவா் கைது
மதுபோதையில் வாகனங்களை சேதப்படுத்தி, இளைஞரை தாக்கியவா் மீது வழக்கு
அரசுப் பேருந்தை வழிமறித்து ஓட்டுநரை தாக்கிய இளைஞா் மீது வழக்கு
திருத்தணி நாதக வேட்பாளா் பிரசாரம்
விடியோக்கள்
கருப்பு டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
தினமணி செய்திச் சேவை
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை