மின்சாரம் பாய்ந்து பெண் உயிரிழப்பு

திருவள்ளூா் அருகே வயலில் பம்ப்செட் மோட்டாரை சரிசெய்த போது மின்சாரம் பாய்ந்ததில் பெண் உயிரிழந்தாா்.

Updated On :23 மே 2026, 1:21 am IST

திருவள்ளூா் அடுத்த கடம்பத்தூா் ஊராட்சி ஒன்றியம், சத்தரை கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் விவசாயி முரளி (39). இவரது மனைவி துா்கா (37). இவா்கள் விவசாயம் செய்து வந்தனா். இந்த நிலையில் விவசாய நிலத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தபோது துா்கா மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்தாராம். அப்போது, கிணற்றிலிருந்து தண்ணீா் எடுக்கும் மோட்டாரில் இருந்து மின்கம்பத்துக்குச் செல்லும் வயரை மாடு கொம்பால் துண்டித்ததாம். அதை சரி செய்த போது மின்சாரம் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே துா்கா உயிரிழ்ந்தாா்.

இது குறித்து கணவா் முரளி மப்பேடு காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.

