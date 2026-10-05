நாளை (அக். 6) மின்தடை: பெரியபாளையம்!
பெரியபாளையத்தில் நாளை மின்தடை..
மின்தடை - கோப்புப் படம்
பெரியபாளையம்
நேரம்:காலை 9 முதல் 2 மணி வரை
நாள்: 6.10.2026-செவ்வாய்க்கிழமை
மின்தடை பகுதிகள்: பெரியபாளையம், பண்டிக்காவனூா், தண்டலம், வெங்கல், கன்னிகைப்போ், நெல்வாய், ஆத்துப்பாக்கம், தும்பாக்கம், வடமதுரை, எா்ணாங்குப்பம், அத்திங்காவணூா், கல்பட்டு, நெய்வேலி, பனப்பாக்கம், அத்திவாக்கம், ஏனம்பாக்கம், தொளவேடு மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.