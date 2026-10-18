பருவமழை: திருவள்ளூரில் 33 இடங்கள் அதிக பாதிப்புக்கு வாய்ப்பு
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் 33 இடங்கள் அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் இடங்கள் என கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியா் கவிதா தெரிவித்தாா்.
மழை
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் 33 இடங்கள் அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் இடங்கள் என கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியா் கவிதா தெரிவித்தாா்.
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், பருவ மழை தொடா்பான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து திருவள்ளூா் மாவட்ட ஆட்சியா் கவிதா பழவேற்காடு அருகே ஆண்டாா் மடம் பகுதியில் அமைந்துள்ள புயல் பாதுகாப்பு மைய சமுதாயக் கூடத்தை ஆய்வு செய்தாா்.
வெள்ள பாதிப்புகள், புயல் காலங்களில் தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ளவா்கள் மீட்கப்பட்டு தங்க வைப்பதற்கான முன்னேற்பாடுகள் குறித்து பாா்வையிட்டு அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தாா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், மாவட்டத்தில் பொன்னேரி, மீஞ்சூா், புழல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 33 இடங்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படும் இடங்களாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது, 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் ஆய்வு செய்து பாதிப்பு உள்ளதா என கண்டறிந்து உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.
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