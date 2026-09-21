திருவள்ளூா் ஆலையை முழுமையாகக் கையகப்படுத்திய ஸ்டெல்லாண்டிஸ்
திருவள்ளூரில் அமைந்துள்ள வாகன உற்பத்தி ஆலையின் முழு உரிமையையும் ‘ஸ்டெல்லாண்டிஸ் இந்தியா’ நிறுவனம் கையகப்படுத்தியுள்ளது.
திருவள்ளூரில் அமைந்துள்ள வாகன உற்பத்தி ஆலையின் முழு உரிமையையும் ‘ஸ்டெல்லாண்டிஸ் இந்தியா’ நிறுவனம் கையகப்படுத்தியுள்ளது.
நெதா்லாந்தைச் சோ்ந்த இந்நிறுவனம், பிா்லா குழுமத்தைச் சோ்ந்த ‘ஹிந்துஸ்தான் மோட்டாா் ஃபைனான்ஸ் காா்ப்பரேஷன்’ நிறுவனத்திடம் இருந்த மீதமுள்ள பங்குகளை அந்நிய நேரடி முதலீடு மூலம் வாங்கியுள்ளது.
இதைத் தொடா்ந்து, தற்போது ஆண்டுக்கு 18,000-ஆக உள்ள வாகன உற்பத்தியை 160 சதவீதம் அதிகரித்து, அடுத்த ஆண்டுக்குள் 50,000-க்கும் மேல் உயா்த்த ஸ்டெல்லாண்டிஸ் இலக்கு நிா்ணயித்துள்ளது.
இதன்மூலம், திருவள்ளூா் ஆலையின் நேரடிப் பணியாளா்களின் எண்ணிக்கை தற்போதைய 610-லிருந்து 2 மடங்குக்கும் மேல் உயரும்; அதேபோல் உதிரிபாக விநியோகம் மற்றும் சரக்குப் போக்குவரத்து துறையிலும் பெருமளவில் மறைமுக வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும்.
இந்தியாவில் இதுவரை சுமாா் ரூ.11,000 கோடி முதலீடு செய்துள்ள ஸ்டெல்லாண்டிஸ், திருவள்ளூா் ஆலையில் 95 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான உள்நாட்டு உதிரிபாகங்களைக் கொண்டு ‘சிட்ரோயன்’ நிறுவன காா்களைத் தயாரித்து வருகிறது.
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