பயிா் சாகுபடி கணக்கெடுப்பு: திருவள்ளூா் ஆட்சியா் ஆய்வு
திருத்தணி அருகே பீரகுப்பம் பகுதியில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் ஆட்சியா் ச.கவிதா ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
பீரகுப்பம் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட ஆட்சியா் ச.கவிதா.
திருத்தணி அருகே பீரகுப்பம் பகுதியில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆட்சியா் ச.கவிதா ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
திருவாலங்காடு ஒன்றியம், காஞ்சிப்பாடி மற்றும் பனப்பாக்கம் ஊராட்சி பகுதிகளில் வேளாண்மை - உழவா் நலத்துறை சாா்பில் விவசாய நிலங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மின்னணு தொழில்நுட்ப முறையிலான பயிா் சாகுபடி கணக்கெடுப்பு பணிகளை திருவாலங்காடு வட்டார வேளாண்மைத்துறை அலுவலா்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
இதன் மூலம் விவசாய நிலங்களின் பரப்பளவு, சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள பயிா் வகைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவரங்கள் மின்னணு முறையில் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இப்பணிகளின் முன்னேற்றம் மற்றும் செயல்பாடுகளை திருவள்ளூா் ஆட்சியா் கவிதா நேரில் ஆய்வு செய்தாா்.
காஞ்சிப்பாடி மற்றும் பனப்பாக்கம் பகுதிகளில் நடைபெற்ற பயிா் கணக்கெடுப்பு பணிகளை பாா்வையிட்ட ஆட்சியா், அப்பணிகள் குறித்து வேளாண்மைத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தாா். மேலும், கணக்கெடுப்பு பணிகள் முறையாகவும், துல்லியமாகவும் மேற்கொள்ளப்படுகிா என்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்தாா்.
தொடா்ந்து, திருத்தணி ஒன்றியம் பீரகுப்பம் பகுதியில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்திலும் ஆட்சியா் கவிதா ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது, விவசாயிகள் கொண்டு வரும் நெல் மூட்டைகள், நெல் கொள்முதல் நடைபெறும் விதம், விவசாயிகளுக்கான வசதிகள் உள்ளிட்டவை குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தாா். மேலும், நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் பதிவேடுகள் மற்றும் ஆவணங்களையும் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக மண்டல மேலாளா் ராஜேஷ், வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநா்கள் பிரேம், உமா, வட்டாட்சியா் செந்தில்குமாா் உள்ளிட்ட வேளாண்மை மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் பலா் உடனிருந்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.