iQOO3 5ஜி ஸ்மார்ட் போன் விற்பனை தொடங்கியது!

இந்தியாவில் 5ஜி தொழில்நுட்பத்தில் அறிமுகமாகியுள்ள iQOO3 ஸ்மார்ட் போன் விற்பனை புதன்கிழமை பிற்பகல் 12 மணி முதல் பிளிப்கார்ட் மற்றும் iqoo.com இணையதளத்தில் தொடங்கியுள்ளது.

iQOO நிறுவனம் தனது முதல் ஸ்மார்ட்போனான iQOO 3யை இந்தியாவில் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தியது. நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய 5ஜி ஸ்மார்ட்போன்களின் வரிசையில் இது முக்கியப் பங்காற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தொழில்நுட்ப ஆர்வலர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் iQOO3 யில் ஸ்னாப்டிராகன் 865 செயலி தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 180 ஹெர்ட்ஸ் சூப்பர் டச் ரெஸ்பான்ஸ் வீதத்தை கொண்டுள்ளது. ஸ்கிரீன் டச் ஸ்கேன் அதிர்வெண்ணை 120 ஹெர்ட்ஸ் தரத்திலிருந்து 50 சதவீதம் மேம்படுத்த முடியும்.

கேமராவைப் பொறுத்தவரையில் குவாட்-கேமரா அமைப்பு, 48 எம்.பி பிரதான கேமரா, 13 எம்.பி டெலிஃபோட்டோ (20 எக்ஸ் ஜூம்), 13 எம்.பி சூப்பர் வைட்-ஆங்கிள் கேமரா மற்றும் 2 எம்.பி சாதாரண கேமரா மற்றும் 16 எம்.பி முன்பக்க கேமரா உள்ளன.

மேலும், 4,440 எம்.ஏ.எச் பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. 55W சூப்பர் ஃப்ளாஷ் சார்ஜ் தொழில்நுட்பத்தினால் வெறும் 15 நிமிடங்களில் 50 சதவீத பேட்டரியை சார்ஜ் செய்ய முடியும். கூடுதலாக, புதிய இன்-டிஸ்ப்ளே கைரேகை சென்சாருடன் வருகிறது.

இன்று (மார்ச் 4ம் தேதி) மதியம் 12 மணி முதல் பிளிப்கார்ட் மற்றும் iqoo.comஇல் விற்பனை தொடங்கியுள்ளது. பிளிப்கார்ட்டில் ஐசிஐசிஐ கிரெடிட் அல்லது டெபிட் கார்டு இஎம்ஐ மூலமாக வாங்குபவர்களுக்கு கூடுதலாக ரூ.3,000 தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.

இந்த ஸ்மார்ட்போன் மூன்று வண்ண விருப்பங்களில் மற்றும் மூன்று வகைகளில் கிடைக்கும். அதன் விலை முறையே ரூ.36,990(4ஜி, 8ஜிபி+128ஜிபி), ரூ.39,990 (4ஜி, 8ஜிபி+256ஜிபி) மற்றும் ரூ.44,990 (5 ஜி, 12ஜிபி+ 256 ஜிபி).

