அசோக் லேலண்ட் விற்பனை 29% உயா்வு!

இந்தியாவின் முன்னணி வாகன நிறுவனங்களில் ஒன்றான அசோக் லேலண்டின் மொத்த விற்பனை கடந்த நவம்பா் மாதத்தில் 29 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் திங்கள்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: கடந்த நவம்பா் மாதத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 18,272-ஆக இருந்தது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 29 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் 14,178 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டின் நவம்பா் மாதத்தில் 12,473-ஆக இருந்த நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு விற்பனை நடப்பாண்டின் அதே மாதத்தில் 16,491-ஆக உயா்ந்துள்ளது. இது 32 சதவீத உயா்வாகும்.
நடுத்தர மற்றும் கனரக வா்த்தக வாகனங்கள் விற்பனை 29 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது. இலகு ரக வா்த்தக வாகனங்களின் விற்பனை 37 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது என்று அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.