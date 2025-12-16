2-ஆவது மாதமாக எதிா்மறையில் மொத்த விலை பணவீக்கம்!
மொத்த விலை பணவீக்கம் நவம்பரில் இரண்டாவது மாதமாக எதிா்மறையாகப் பதிவாகியுள்ளது.
இது குறித்து தொழில்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: கடந்த நவம்பரில் நாட்டின் மொத்த விலை பணவீக்கம் -0.32 சதவீதமாகப் பதிவாகியுள்ளது. அது அக்டோபரில் -1.21 சதவீதமாகவும், கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் 2.16 சதவீதமாகவும் இருந்தது.
உணவுப் பொருள்கள், கனிம எண்ணெய்கள், கச்சா பெட்ரோலியம் & இயற்கை எரிவாயு, அடிப்படை உலோகங்கள் உற்பத்தி, மின்சாரம் ஆகியவற்றின் மொத்த விலை குறைந்தது நவம்பரில் எதிா்மறை பணவீக்கத்துக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
உணவுப் பொருள்களில் ஏப்ரல் முதல் தொடா்ந்து 8 மாதங்களாக எதிா்மறை பணவீக்கம் உள்ளது. நவம்பரில் -4.16 சதவீதமாகக் குறைந்த அது, முந்தைய அக்டோபரில் -8.31 சதவீதமாக இருந்தது. காய்கறிகளில் -20.23 சதவீதம், பயறு வகைகளில் -15.21 சதவீதம், உருளைக்கிழங்கில் -36.14 சதவீதம், வெங்காயத்தில் -64.70 சதவீதம் எதிா்மறை பணவீக்கம் உள்ளது.
அக்டோபரில் 1.54 சதவீதமாக இருந்த உற்பத்தி பொருள்களுக்கான பணவீக்கம் நவம்பரில் 1.33 சதவீதமாகக் குறைந்தது. எரிபொருள் மற்றும் மின்சாரத்தில் எதிா்மறை பணவீக்கம் அக்டோபரில் -2.55 சதவீதமாக இருந்து, நவம்பரில் -2.27 சதவீதமாகப் பதிவானது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.