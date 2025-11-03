சிட்டி யூனியன் வங்கி நிகர லாபம் 15 சதவீதம் உயா்வு
தனியாா் துறையைச் சோ்ந்த சிட்டி யூனியன் வங்கியின் நிகர லாபம், கடந்த செப்டம்பா் காலாண்டில் 15 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து வங்கியின் நிா்வாக இயக்குநா் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி என். காமகோடி (படம்) திங்கள்கிழமை கூறியதாவது:
கடந்த ஜூலை முதல் செப்டம்பா் வரையிலான நடப்பு 2025-26-ஆம் நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் வங்கியின் நிகர லாபம் ரூ.329 கோடியாக உள்ளது.
முந்தைய 2024-25-ஆம் நிதியாண்டின் இதே காலாண்டோடு ஒப்பிடுகையில் இது 15 சதவீதம் அதிகம். அப்போது வங்கி ரூ.285 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியிருந்தது.
கடந்த நிதியாண்டின் செப்டம்பா் காலாண்டில் ரூ.1,660 கோடியாக இருந்த வங்கியின் மொத்த வருவாய் நடப்பாண்டின் அதே காலாண்டில் ரூ.1,912 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
மதிப்பீட்டுக் காலாண்டில் வங்கியின் வட்டி வருவாய் ரூ.1,434 கோடியிலிருந்து ரூ.1,653 கோடியாக வளா்ச்சியடைந்துள்ளது.
2024 செப்டம்பா் இறுதியில் 3.54 சதவீதமாக இருந்த மொத்த வாராக் கடன் இந்த ஆண்டின் அதே நாளில் 2.42 சதவீதமாகவும், 1.62 சதவீதமாக இருந்த நிகர வாராக் கடன் 0.9 சதவீதமாகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.