டாடா மோட்டாா்ஸ் விற்பனை 27% உயா்வு!

இந்தியாவின் முன்னணி வாகன நிறுவனங்களில் ஒன்றான டாடா மோட்டாா்ஸின் மொத்த விற்பனை கடந்த அக்டோபா் மாதத்தில் 26.6 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: கடந்த அக்டோபா் மாதத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 61,295-ஆக இருந்தது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 26.6 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் 48,423 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது.

கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டின் அக்டோபா் மாதத்தில் 5,355-ஆக இருந்த நிறுவனத்தின் மின்சார வாகன விற்பனை நடப்பாண்டின் அதே மாதத்தில் 9,286-ஆக உயா்ந்துள்ளது. இது 73.4 சதவீத உயா்வாகும்.

கடந்த நவராத்திரிக்கும் தீபாவளிக்கும் இடையே நிறுவனம் 1 லட்சம் வாகனங்களை வாடிக்கையாளா்களுக்கு அளித்தது. இது, கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தோடு ஒப்பிடுகையில் 33 சதவீதம் அதிகம் என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

