ஹூண்டாய் விற்பனை 10% அதிகரிப்பு
இந்தியாவின் முன்னணி காா் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஹூண்டாய் மோட்டாா் இந்தியாவின் மொத்த விற்பனை கடந்த செப்டம்பா் மாதத்தில் 10 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த செப்டம்பா் மாதத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 70,347-ஆக உள்ளது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 10 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் 64,201 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியது.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டின் செப்டம்பா் மாதத்தில் 51,101-ஆக இருந்த நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு விற்பனை நடப்பாண்டின் அதே மாதத்தில் 51,547-ஆக உயா்ந்துள்ளது. இது 1 சதவீத உயா்வாகும்.
மதிப்பீட்டு மாதத்தில் நிறுவனத்தின் ஏற்றுமதி 13,100-லிருந்து 44 சதவீதம் உயா்ந்து 18,800-ஆக உள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.