டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 9 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.87.93ஆக நிறைவு!

மும்பை: இன்றைய வர்த்தகத்தில் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 9 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.87.93 ஆக முடிவடைந்தது. தொடர்ந்து வரும் அந்நிய நிதி வரத்தும் அதே வேளையில் சரிந்த கச்சா எண்ணெய் விலை உள்ளிட்டவை இந்திய ரூபாய்க்கு வெகுவாக ஆதரவு அளித்தன.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.87.94 ஆக தொடங்கி பிறகு ரூ.87.74 முதல் ரூ.87.94 என்ற வரம்பில் வர்த்தகமானது. முடிவில் முந்தைய முடிவை விட 9 காசுகள் உயர்ந்தது ரூ.87.93ஆக நிலைபெற்றது.
கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.88.02 ஆக நிறைவடைந்தது.
