டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் குறைந்து ரூ. 92.01 ஆக நிறைவு!

மும்பை: உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்ட உயர்வு மற்றும் மேற்கு ஆசியாவில் போர் தீவிரமடைந்ததால் டாலரின் மதிப்பு வலுவானதை தொடர்ந்து, இன்றயை அந்நிய செலாவணி வர்த்தகத்தில் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் குறைந்து ரூ. 92.01 ஆக உள்ளது.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.91.92 ஆக தொடங்கி, பிறகு ரூ.91.85 முதல் ரூ.92.06 என்ற வரம்பில் வர்த்தகமானது. வர்த்தக முடிவில், அதன் முந்தைய நாள் முடிவை விட 16 காசுகள் குறைந்து ரூ. 92.01 ஆக நிலைபெற்றது.
நேற்றைய வர்த்தகத்தில் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 36 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.91.85 ஆக முடிவடைந்தது.
summary
Rupee declined 16 paise to settle at 92.01 against the US dollar on Wednesday, weighed down by a sharp rise in global crude oil prices.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 67 காசுகள் சரிந்து ரூ.92.16 ஆக நிறைவு!
டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 42 காசுகள் சரிந்து ரூ.91.50 ஆக நிறைவு!
டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 31 காசுகள் சரிந்து ரூ. 90.99 ஆக நிறைவு!
டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் சரிந்து ரூ.90.64 ஆக நிறைவு!
வீடியோக்கள்
"தொகுதிப் பங்கீட்டில் மகிழ்ச்சியாக இல்லை”: கிரிஷ் சோடங்கர் சிறப்பு நேர்காணல்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"பிரமிப்பூட்டும் முதல்வரின் சாதனைகள்": தினமணி ஆசிரியர் கி. வைத்தியநாதன் பேச்சு
தினமணி வீடியோ செய்தி...
ஈரான் போரால் இந்தியாவில் பாதிப்பு | Iran Israel war | America | Dr Ramasubramanian | Dinamani
தினமணி வீடியோ செய்தி...
AI வருகையால் பாடகர்களுக்கு அச்சுறுத்தல்?: Singer காவ்யா அஜித் பேட்டி | Kavya Ajit | Exclusive |
தினமணி வீடியோ செய்தி...