Dinamani
/
வணிகம்

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் குறைந்து ரூ. 92.01 ஆக நிறைவு!

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் குறைந்து ரூ. 92.01 ஆக உள்ளது.

News image
கோப்புப் படம்
Updated On :11 மார்ச் 2026, 1:00 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்ட உயர்வு மற்றும் மேற்கு ஆசியாவில் போர் தீவிரமடைந்ததால் டாலரின் மதிப்பு வலுவானதை தொடர்ந்து, இன்றயை அந்நிய செலாவணி வர்த்தகத்தில் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் குறைந்து ரூ. 92.01 ஆக உள்ளது.

வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.91.92 ஆக தொடங்கி, பிறகு ரூ.91.85 முதல் ரூ.92.06 என்ற வரம்பில் வர்த்தகமானது. வர்த்தக முடிவில், அதன் முந்தைய நாள் முடிவை விட 16 காசுகள் குறைந்து ரூ. 92.01 ஆக நிலைபெற்றது.

நேற்றைய வர்த்தகத்தில் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 36 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.91.85 ஆக முடிவடைந்தது.

