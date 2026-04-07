ஜூபிலியன்ட் ஃபுட்ஒா்க்ஸ் பங்குகள் 10.5% சரிவுடன் நிறைவு!

ஜூபிலியன்ட் ஃபுட்ஒா்க்ஸ் நிறுவனத்தின் காலாண்டு அறிக்கை முதலீட்டாளர்களுக்கு உற்சாகமளிக்கத் தவறியதையடுத்து, நிறுவனத்தின் பங்குகள் 10.5 சதவீதம் சரிந்தன.

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 2:30 pm

புதுதில்லி: ஜூபிலியன்ட் ஃபுட்ஒா்க்ஸ் நிறுவனத்தின் காலாண்டு அறிக்கை முதலீட்டாளர்களுக்கு உற்சாகமளிக்கத் தவறியதையடுத்து, அதன் பங்குகள் 10.5 சதவீதம் சரிந்தன.

மும்பை பங்குச் சந்தையில், ஜூபிலியன்ட் பங்கு 10.54 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 412.70 என்ற நிலையில் வர்த்தகமானது. வர்த்தகத்தின் இடையே, ஜூபிலியன்ட் ஃபுட்ஒா்க்ஸ் 11.15 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 409.85 என்ற நிலையை எட்டியது. கடந்த 52 வாரங்களில் ஜூபிலியண்ட் பங்கு எட்டிய மிகக் குறைந்த விலை இதுவேயாகும்.

நிஃப்டி-யில் ஜூபிலியன்ட் ஃபுட்ஒா்க்ஸ் 10.39 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 413.15 என்ற அளவில் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது.

நாட்டின் முன்னணி விரைவு உணவுச் சங்கிலி நிறுவனமான ஜூபிலியன்ட் ஃபுட்ஒா்க்ஸ் உள்நாட்டு வருவாய், 2025-26 நிதியாண்டில் மார்ச் காலாண்டில் 6.2 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 1,686 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது.

டோமினோஸ் மற்றும் போபியேஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களை தன்வசம் கொண்டுள்ள இந்த நிறுவனம், தனது முழு நிதியாண்டுக்கான மொத்த வருவாய் ரூ. 6,887.8 கோடியாக இருப்பதாக தெரிவித்தது. அதே வேளையில், சர்வதேச செயல்பாடுகள் மூலம் ஈட்டப்பட்ட வருவாயையும் உள்ளடக்கிய ஒருங்கிணைந்த வருவாய், மார்ச் காலாண்டில் ரூ. 2,505.8 கோடி என்றது.

கடந்த ஆண்டு இதே காலாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 19.1 சதவீதம் அதிகமாகும்.

Shares of Jubilant Foodworks Ltd tumbled 10.5 per cent on Tuesday.

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்குகள் 3 சதவீதத்திற்கும் மேல் சரிவு!

