வணிகம்

அதானி குழுமப் பங்குகள் சரிவுடன் நிறைவு!

பங்குச் சந்தையில் நிலவிய சரிவுப் போக்குக்கு நடுவில், அதானி குழுமப் பங்குகள் இன்றைய வர்த்தகத்தில் சரிவுடன் நிறைவு செய்தன.

Updated On :31 நிமிடங்கள் முன்பு

புதுதில்லி: பங்குச் சந்தையில் நிலவிய சரிவுப் போக்குக்கு நடுவில், அதானி குழுமப் பங்குகள் இன்றைய வர்த்தகத்தில் சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இதில் அதானி கிரீன் மற்றும் அதானி பவர் ஆகிய நிறுவனங்களின் பங்குகள் சுமார் 6 சதவீதம் சரிந்தன.

மும்பை பங்குச் சந்தையில், அதானி கிரீன் எனர்ஜி பங்குகள் 5.87 சதவீதமும், அதானி பவர் 5.63 சதவீதமும், என்.டி.டி.வி. 4.78 சதவீதமும், அதானி டோட்டல் கேஸ் 4.77 சதவீதமும், அதானி போர்ட்ஸ் 4.39 சதவீதமும், அதானி எனர்ஜி சொல்யூஷன்ஸ் 4.14 சதவீதமும், அதானி எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் 3.82 சதவீதமும், அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் 2.24 சதவீதம் மற்றும் ஏசிசி 0.76 சதவீதம் வரை சந்தித்தன.

இதற்கிடையில், நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைந்த சந்தை மதிப்பு ரூ. 16.70 லட்சம் கோடியாக இருந்தது.

பரவலான விற்பனை அழுத்தம் காரணமாக, 30 பங்குகளைக் கொண்ட சென்செக்ஸ் குறியீடும் 1,456.04 புள்ளிகள் (1.92 சதவீதம்) சரிந்து 74,559.24 புள்ளிகளாகவும், 50 பங்குகளைக் கொண்ட நிஃப்டி குறியீடு 436.30 புள்ளிகள் (அதாவது 1.83 சதவீதம்) சரிந்து, 23,379.55 புள்ளிகளாக நிலைபெற்றது.

