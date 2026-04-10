டிசிஎஸ் பங்குகள் 2.5% சரிவுடன் நிறைவு!

டிசிஎஸ் நிறுவனத்தின் காலாண்டு வருவாய், முதலீட்டாளர்களுக்கு உற்சாகமளிக்கத் தவறியதையடுத்து அதன் பங்குகள் சுமார் 2.5 சதவீதம் சரிந்தன.

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 4:25 pm

புதுதில்லி: நாட்டின் மிகப்பெரிய தகவல் தொழில்நுட்பச் சேவை நிறுவனமான டிசிஎஸ் - மார்ச் வரை முடிய அதன் காலாண்டு வருவாய், முதலீட்டாளர்களை உற்சாகமளிக்கத் தவறியதையடுத்து, அதன் பங்குகள், இன்றைய வர்த்தகத்தில் சுமார் 2.5 சதவீதம் சரிந்தன.

மும்பை பங்குச் சந்தையில், டிசிஎஸ் 2.45 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 2,524.35ஆக நிலைபெற்றது. வர்த்தக நேரத்தின் இடையே, நிறுவனத்தின் பங்கு 3.32 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 2,501.70 என்ற நிலையை எட்டியது.

நிஃப்டி-யில், டிசிஎஸ் பங்கு 2.49 சதவீதம் சரிந்து ரூ. 2,524.30ஆக நிறைவுபெற்றது. அதே வேளையில், நிறுவனத்தின் சந்தை மதிப்பு ரூ. 22,938.67 கோடி சரிந்து ரூ. 9,13,331.92 கோடியாக உள்ளது.

மார்ச் முடிய உள்ள காலாண்டில் நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் 12.22 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 13,718 கோடியாக இருப்பதாக டிசிஎஸ் அறிவித்தது.

2025-26 நிதியாண்டைப் பொறுத்தவரை, வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் 1.35 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 49,210 கோடியாக உள்ளது. இதுவே கடந்த (2024-25) நிதியாண்டில் பதிவான ரூ. 48,553 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது சற்று அதிகம்.

நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வருவாய் 9.64 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 70,698 கோடியாக உள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ. 64,479 கோடியாக இருந்தது. அதே வேளையில், நிறுவனத்தின் முழு நிதியாண்டுக்கான செயல்பாட்டு வருவாய் 4.58 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 2.67 லட்சம் கோடியாக உள்ளது.

