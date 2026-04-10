பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷனுக்கு புதிய தலைவர் நியமனம்!

நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிப்பதற்கு, மத்திய அமைச்சரவையின் நியமனக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 4:56 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மும்பை: ஃபார்ச்சூன் குளோபல் 500 - பட்டியலில் இடம்பிடித்தது உள்ள, 'மகாரத்னா' அந்தஸ்து பெற்ற பொதுத்துறை நிறுவனமுமான பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தின் இயக்குநராகப் பணியாற்றி வரும் சஞ்சய் கன்னா, நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநராக நியமிப்பதற்கு, மத்திய அமைச்சரவையின் நியமனக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும், தேர்வு மற்றும் நியமனக் குழுவின், பரிந்துரையின் அடிப்படையில், மத்திய அமைச்சரவையின் நியமனக் குழு இந்த நியமனத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

சஞ்சய் கன்னா பொறுப்பேற்கும் தேதியிலிருந்து இப்பதவியை ஏற்றுக்கொள்வார். இவர் மே 31, 2029 அன்று அவர் பணி ஓய்வு பெறுவார்.

Summary

Bharat Petroleum Corporation Limited today announced that the Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Shri Sanjay Khanna as C&MD of the Company.

சென்னை பல்கலை.யில் கிறிஸ்தவ ஆன்மிகத்தில் புதிய பாடத் திட்டங்கள்: சிண்டிகேட் ஒப்புதல்

மாற்றியமைக்கப்பட்ட ‘உடான்’ திட்டத்துக்கு ரூ.28,840 கோடி - மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்

சென்னை உயா்நீதிமன்றத்துக்கு மூன்று நிரந்தர நீதிபதிகள்: உச்சநீதிமன்ற கொலீஜியம் ஒப்புதல்

கேரளா அல்ல கேரளம்! மாநிலத்தின் பெயரை மாற்ற மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்!

வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வீடியோக்கள்

தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

வீடியோக்கள்

LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

தினமணி செய்திச் சேவை

வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

