தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம், வெள்ளி இன்றைய விலை நிலவரம்...

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 4:37 am

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,000 வெள்ளிக்கிழமை காலை அதிகரித்துள்ளது.

இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போர், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பல சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.

இந்த வாரத் தொடக்கத்தில் தங்கத்தின் விலை சவரன் ரூ. 1,11,920 -க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, செவ்வாய்க்கிழமை ரூ. 1,10,880, புதன்கிழமை ரூ. 1,13,600, வியாழக்கிழமை ரூ. 1,12,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை காலை தங்கத்தின் விலை மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 1,000 உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 14,125-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,000-க்கும் விற்பனையாகி வருகின்றது.

இதேபோல் வெள்ளியில் விலையும் இன்று காலை கிராமுக்கு ரூ. 5 உயர்ந்து ரூ. 265-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 அதிகரித்து ரூ. 2,65,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

Today Gold and Silver Price in Chennai

